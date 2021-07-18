Два оппозиционера задержаны на акции протеста в Тбилиси

18 июля 2021, 14:27

Силовики задержали двух членов партии "Лело" на акции протеста около здания парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля участники митинга в Тбилиси заявили, что 18 июля председатель парламента должен пустить журналистов на выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури перед депутатами. Сегодня лишь часть журналистов была допущена в здание парламента, остальных желающих не пустили сотрудники полиции. На заседание разрешено пускать не более 100 журналистов, пояснил спикер парламента Каха Кучава.

Члены партии "Лело" Григол Геегелия и Тазо Датунашвили задержаны сегодня около здания парламента, где проходит акция протеста активистов и представителей оппозиционных партий. Задержанию предшествовала словесная перепалка между членами "Лело" и силовиками, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Вахтанг Гомелаури прибыл на заседание парламента, но присутствовавшие в зале журналисты и оппозиционные депутаты подошли к трибуне с фотографиями Лексо Лашкаравы, что вызвало возмущение депутатов от правящей партии "Грузинская мечта", пишет "Новости-Грузия".

Несколько депутатов окружили трибуну, на которой стоял Гомелаури, а другие стали отбирать у оппозиционеров и журналистов плакаты и фотографии и рвать их. Нескольких оппозиционных депутатов вывели из зала парламентские приставы, после чего спикер парламента Каха Кучава объявил технический перерыв, информирует издание.

Напомним, 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси были избиты, по подсчетам журналистов, 53 представителя СМИ. Прокуратура признала потерпевшим 41 человека, среди которых 35 журналистов, в нападениях на них обвинены 24 человека.

Один из избитых журналистов, оператор "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкарава, впоследствии был найден мертвым в своем доме. Это вызвало новый виток протестов: 11 и 13 июля в связи со смертью Лашкаравы прошли масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах страны, а 14 июля оппозиционные телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостановили вещание.