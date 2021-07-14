список 53 журналистов и операторов, которые стали жертвами беспорядков в Тбилиси 5 июля на странице вещания канала "Мтавари архи". Фото https://mtavari.tv/live

14 июля 2021, 09:51

Четыре грузинских телеканала потребовали отставки Гарибашвили

Телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на сутки приостановили вещание, требуя отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и наказания виновных в смерти телеоператора Лексо Лашкаравы.

Как писал "Кавказский узел", журналисты и оппозиционеры требуют отставки премьер-министра и правительства после смерти телеоператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы. 11 июля они провели масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах страны, требуя, помимо отставки правительства, расследования смерти Лашкаравы. Аналогичные требования озвучили 13 июля участники акции возле офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил 12 июля, что не собирается выполнять требования протестующих об отставке. Кабмин совершает ошибку, упрекая протестующих журналистов в политической ангажированности и пытаясь перевести конфликт "в другую плоскость", указал сотрудник грузинского фонда стратегических и международных исследований Валерий Чечелашвили.

Лексо Лашкарава был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. 11 июля родственники нашли журналиста мертвым в его доме. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела Лашкаравы. 12 июля был задержан пятый подозреваемый в избиении Лашкаравы. 13 июля Лашкарава был похоронен в Тбилиси.

Четыре грузинские телекомпании на 24 часа прекратили вещание в знак протеста, требуя от Ираклия Гарибашвили уйти в отставку, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

По данным издания, приостановили вещание телекомпании «ТВ-Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасия».

Эти четыре телеканала транслируют в эфире черном фоне список 53 журналистов и операторов, которые стали жертвами беспорядков в Тбилиси 5 июля. Акция протеста проходит под лозунгом "В отставку Ираклия Гарибашвили, наказать всех насильников", информирует сегодня "Sputnik Грузия".

Напомним, с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели в Тбилиси и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, а поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Примечание:

"Часть задержанных в Тбилиси активистов отпущены на свободу", "12 человек задержаны на митинге в Тбилиси", "Активисты расширили географию протестов по поводу смерти Лашкаравы".

Автор: "Кавказский узел"

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