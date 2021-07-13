Грузинские аналитики спрогнозировали последствия нападений на журналистов в Тбилиси

13 июля 2021, 07:29

Нападения противников ЛГБТ на журналистов в Тбилиси могут обернуться конфронтацией СМИ с властями, что приведет к обострению политического кризиса. Инцидент повлиял на рейтинги "Грузинской мечты", а Запад в качестве санкций может приостановить стране экономическую помощь, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля в результате нападений противников ЛГБТ в центре Тбилиси пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста. 11 июля журналисты и оппозиционеры вышли на акции протеста, потребовав отставки правительства и расследования смерти оператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы (ранее также упоминался как Александр Лашкарава), который был сильно избит во время нападений. 13 июля стало известно, что часть священников поддержала протесты в связи с нападениями на журналистов.

С 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели в Тбилиси и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. Вечером 6 июля в Тбилиси прошла акция в поддержку пострадавших от насилия 5 июля, а поблизости проходила контракция противников ЛГБТ. Акции также переросли в столкновения, которые закончились задержаниями.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и Народный защитник Нино Ломджария на встрече 12 июля обсудили протекающие события в стране и инцидент с массовыми нападениями на журналистов на акции 5 июля, сообщила пресс-служба президента. "На встрече с одной стороны – президент, как гарант защиты конституционных прав и с другой – омбудсмен, как защитник прав человека, рассмотрели вопрос разряжения сложившейся напряженной обстановки и снижения противостояния", – говорится в сообщении пресс-службы, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Нино Ломджарии, на встрече обсуждались права человека на фоне гибели оператора Лексо Лашкарава. "Я считаю, что разговор был откровенным, президент взволнован всеми теми вопросами, которые были подняты на встрече... Мы говорили о правах человека", – сказала 12 июля в эфире телеканала "Мтавари Архи" Нино Ломджария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Аналитики исключили отставку правительства после беспорядков в Тбилиси

Нападение на журналистов 5 июля отрицательно сказалось на международном имидже Грузии, считает старший научный сотрудник Грузинского фонда стратегических и международных исследований Валерий Чечелашвили. "Это уже отразилось на имидже страны самым серьезным образом. Я не помню, чтобы хоть в одной стране мира происходило такое массовое избиение журналистов и они бы подвергались преследованию толпы на улицах. Такого не происходило даже в тех странах, власть в которых считаются деспотичной и авторитарной. Это впервые в мировой практике – когда журналисты объединились и массово вышли на протест с политическими требованиями", – сказал Чечелашвили корреспонденту "Кавказского узла".

Реакция международного сообщества на события в Грузии не заставит себя ждать. Но пока что страны – европейские партнеры Грузии и США еще "в полной мере не сформулировали свою позицию". При этом власти Грузии недооценили и продолжают недооценивать журналистский корпус страны – серьезную политическую силу, полагает он. "Ошибка правительства сейчас – развешивать ярлыки на журналистов по их политической ангажированности и попытка перевести это в другую плоскость. Это очень бесперспективно, не умно. И я бы не посоветовал никому, в том числе и правительству Грузии, входить в противостояние со СМИ", – сказал аналитик.

После нападений на журналистов 5 июля могут быть не только политические последствия, но и экономические – снизится приток инвестиций, так как инвесторы заинтересованы в безопасности. Кроме того, это отразится на выдаваемых грантах Грузии – изменится политика ведущих финансовых институтов, а в них решающее слово принадлежит США. В отношении Грузии могут быть применены любые санкции, вплоть до замораживания и приостановления экономической помощи, считает Чечелашвили.

Чтобы исправить ситуацию власти должны в короткие сроки найти и наказать организаторов и исполнителей беспорядков, заявил аналитик.

На текущем этапе ситуация не настолько обостренная, чтобы это могло спровоцировать отставку правительства, считает аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Нодар Харшиладзе. "Тут должно произойти две вещи: или Запад должен увеличить свое давление (что вполне может случиться), или же протест должен принять более радикальные формы. Тогда власти будут вынуждены пойти на уступки – принять участие в акциях должно больше людей, блокировать госструктуры – это апробированная форма протеста, когда люди имеют право использовать свою массу, чтобы заблокировать ведомства и улицы", – сказал Харшиладзе корреспонденту "Кавказского узла".

Беспорядки 5 июля окажут отрицательное влияние на рейтинги правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", поскольку партия прибегла к методу, неприемлемому для людей даже тех, кто не поддержал идею проведения "Прайда" – насилие против журналистов, случаи избиения случайных людей, ранение туриста из Польши. При этом, голоса, которые потеряет "Грузинская мечта" на выборах в органы местного самоуправления в октябре отойдут партии созданной бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахарией", – считает аналитик.

Противоположного мнения придерживается руководитель Центра демократического развития и гражданского общества Владимир Божадзе. "Грузинская мечта" не потеряет ни в рейтинге, ни в поддержке избирателей на выборах – партия без труда сможет преодолеть избирательный барьер в 40 процентов, который определен для проведения внеочередных парламентских выборов – если правящая партия не сможет преодолеть этот барьер, то назначит проведение выборов на 2022 год, полагает он.

Дестабилизация в стране, хаос и деструктивные, протестные процессы входят в интересы оппозиции, которая не может достичь успеха в спокойной и стабильной обстановке, подчеркнул аналитик. "В отношении журналистов было неприемлемое, целенаправленное насилие, цель которого поставить под вопрос внешнюю ориентацию нашей страны, якобы насилие было связано с сексуальной ориентацией. Это было сделано целенаправленно, чтобы оскорбить церковь, Патриарха, христианские ценности и представить церковь в роли насильника. с этой стороны было оказано давление на церковь, борьбу с которой ведут большевистскими методами", – сказал Божадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что несмотря на совершенное насилие над журналистами, их требование и ультиматум об отставке главы правительства и всего кабинета министров – неприемлемо. "Акция солидарности со СМИ 6 июля переросла в мероприятие ЛГБТ. Сегодня звучат политические требования СМИ, у которых нет никакой связи с оппозиционной партией "Единое национальное движение" и оппозицией, но в действительности они действуют вместе с оппозиционными партиями, частью гражданского общества", – сказал Божадзе.

Оператора ТВ Парвели" Александра Лашкарава оппозиция и СМИ будут всегда использовать для деструкций, считает он.