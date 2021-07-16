Правозащитники и журналисты сочли неэффективным расследование нападений в Тбилиси

16 июля 2021, 01:53

Представители СМИ и правозащитники считают, что власти не предпринимают действий в отношении организаторов насилия, в связи с этим журналисты анонсировали масштабную акцию 17 июля.

Как писал "Кавказский узел", журналисты и оппозиционеры требуют отставки премьер-министра и правительства после смерти телеоператора "ТВ-Пирвели" Лексо Лашкаравы. 11 июля и 13 июля прошли масштабные акции протеста в Тбилиси и других крупных городах страны, участники которых потребовали, помимо отставки правительства, расследования смерти оператора. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил 12 июля, что не собирается выполнять требования протестующих об отставке. 14 июля телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" на сутки приостановили вещание, требуя отставки Гарибашвили и наказания виновных в смерти телеоператора Лексо Лашкаравы.

Лексо Лашкарава был сильно избит 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. 11 июля родственники нашли журналиста мертвым в его доме. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояла на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела Лашкаравы. 12 июля был задержан пятый подозреваемый в избиении Лашкаравы. 13 июля Лашкарава был похоронен в Тбилиси.

Суд в Тбилиси арестовал Георгия Маградзе, обвиняемого в нападении на акции 5 июля на оператора Первого канала Грузии Илико Твалиашвили, сообщило 15 июля агентство Report.

Обвиняемый вину не признал. "Я оказался на том митинге случайно. Произошло столкновение. У меня никогда не было проблем с журналистами, и я не согласен с тем, что меня ни за что наказывают", - привел слова Маградзе "Sputnik Грузия".

Илико Твалиашвили рассказал, что у него до сих пор не восстановилось зрение. "Я физически не могу передвигаться, у меня постельный режим, правым глазом я вижу нормально, но левым глазом я вообще не могу смотреть, я совсем ничего не вижу, идут слезы и болит голова", - привело слова оператора издание "Грузия Online".

Журналисты анонсировали масштабную акцию протеста

Собравшиеся 15 июля у здания МВД Грузии журналисты потребовали привлечь к ответственности организаторов и участников насилия на улицах Тбилиси. Участники акции указали, что 5 июля были избиты 53 представителя СМИ, полиция арестовала 21 человека, среди которых только причастные к эпизодам насилия, но не организаторы, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию "Рустави 2".

Акции будут продолжаться до тех пор, пока виновные и их подстрекатели не будут наказаны, заявили участники акции. По их словам, 17 июля в Тбилиси пройдет масштабный митинг.

Акция с требованием расследования нападения на журналистов прошла и в Батуми. На заседании горсовета 15 июля журналисты выстроились перед трибуной с фотографиями Лексо Лашкаравы и подписями: "Премьер-министр должен уйти в отставку", "Преступники должны быть наказаны", следует из трансляции "Аджара ТВ".

Правозащитники призвали полицию привлечь к ответственности организаторов насилия

Народный защитник Нино Ломджария призвала власти найти организаторов нападений на представителей СМИ. "Ни МВД, ни Генпрокуратура Грузии не возбуждали уголовных дел за организацию насильственных преступлений на почве ненависти, имевших место 5 и 6 июля в Тбилиси. Более того, за исключением сообщений об арестах отдельных лиц за насилие, нет информации о том, видит ли МВД признаки организованного группового насилия в последних событиях. Расследование ведется только по фактам незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналиста, преследования людей с применением насилия, повреждения чужого имущества. Однако ничего не говорится о том, расследуют ли следственные органы возможную организацию этих насильственных действий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Событиям 5-6 июля предшествовали публичные призывы к насилию со стороны конкретных лиц, подчеркнула Ломджария. "Масштаб насильственных событий, интенсивность и жестокость действий, характер группового насилия, призывы конкретных лиц, количество пострадавших и правонарушителей явно являются возможными признаками организованного группового насилия. Расследование, наряду с другими статьями, должно быть продолжено по статье об организации или руководстве групповыми действиями, включающими насилие", - говорится в заявлении омбудсмена.

Ломджария также призвала полицию выяснить причины смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкаравы и "установить причинно-следственную связь между его телесными повреждениями, травмами и смертью".

События 5-6 июля расследуются неэффективно - выявляются лишь отдельные случаи насилия, но не организация насилия и призывы к нему, заявила 15 июля НПО "Центр социальной справедливости". Организация оценила ход расследования событий в Тбилиси как еще одно проявление терпимости правительства к агрессивным группам, говорится в обращении, опубликованном на сайте организации.

Кабмин совершает ошибку, упрекая протестующих журналистов в политической ангажированности и пытаясь перевести конфликт "в другую плоскость", указал сотрудник грузинского фонда стратегических и международных исследований Валерий Чечелашвили.

"Грузинская мечта" обвинила журналистов в политизации протеста

События 5 июля в Тбилиси назвал "массовым насилием" председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. При этом он подверг критике руководителей оппозиционных телеканалов, обвинив их в спекуляции темой смерти оператора телекомпании "Пирвели" Лексо Лашкаравы. "Партийные медиаменеджеры показали свое аморальное лицо. Это когда ты пытаешься записать политические очки за счет своего умершего коллеги", - привело его слова 15 июля "Новости Грузия".

Правящая партия полностью прекратила общение с телекомпаниями, которые прервали вещание, заявил 15 июля один из членов "Грузинской мечты" Гия Вольский. По его словам, бойкот будет продолжаться до тех пор, пока "нормальные отношения" не вернутся. "Мы стали свидетелями неслыханного, абсолютно неуместного для Грузии, для демократического мира морально-психологического террора. Он осуществляется конкретными телеканалами, в отношении конкретной политической партии и, самое главное, с определенной политической позиции", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Вольского "Рустави 2".

Депутат "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили также отказался давать комментарии каналам, которые прекратили вещание на 24 часа в знак протеста. Несколько журналистов обратились к Шалве Папуашвили за комментариями, но он не стал общаться с ними, сообщила телекомпания "Формула".

Дипломаты осудили насилие и сожжение флага ЕС в Грузии

Представители посольств 25 стран-членов ЕС заявили, что события в Грузии 5-6 июля бросают тень на отношения между ЕС и Грузией, а также на имидж страны. "Журналисты в любой демократической стране должны иметь возможность выполнять свою работу безопасно. Насилие недопустимо и непростительно. Все инциденты с применением насилия и преступные деяния должны расследоваться эффективно, оперативно и должным образом наказываться с соблюдением всей силы закона. Мы призываем органы власти поддерживать верховенство закона и действовать для предотвращения подобных преступных действий в будущем", - говорится в письме, направленном главе МВД Грузии.

Сожжение флага ЕС перед зданием парламента вооруженными группировками вызывает тревогу, отметили европейские дипломаты. "Этот флаг олицетворяет фундаментальные ценности, на которых основаны отношения ЕС и ЕС-Грузия. Атака на флаг - прямая атака на демократические и проевропейские устремления Грузии", - отмечается в письме.