Журналисты оппозиционных каналов подверглись нападению в Грузии

19 марта 2022, 00:33

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Оператор и журналисты телеканала "Мтавари Архи" были избиты в Зугдиди при попытке снять репортаж, в Тбилиси избита съемочная группа телеканала "Формула". Подозреваемый в нападении на журналистов телеканала "Формула" задержан, сообщили следователи.

Поздно вечером 17 марта съемочная группа "Мтавари Архи" в Зугдиди подверглись нападению сторонников «Альт-Инфо», сообщила журналист телеканала Эмма Гогохия.

"Альт-инфо" - ультра-консервативая, националистическая интернет-платформа. В ноябре 2021 года они провели в Тбилиси съезд и создали собственную партию, которую назвали «Консервативное движение», сообщила 20 ноября 2021 года "Грузия-онлайн".

В прямом эфире рассказала, она и оператор Звиад Аблотия подверглись нападению, когда снимали, как сотрудники службы очистки города удаляют с двери офиса «Альт-Инфо» украинскую символику. На журналистов напало 15 человек, рассказала в телеэфире Гогохия, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Четверо нападавших задержаны в административном порядке", - сказала журналистка. Она выразила опасения, что их отпустят, и они продолжат нападать на журналистов. Гогохия также рассказала, что сегодня ее с коллегами опросили в полиции.

По словам журналистки, во время съемки сюжета к ним подошла группа вооруженных кастетами людей, они избили оператора и повредили камеру. "Их целью была камера. Они боролись, чтобы сломать оборудование и захватить камеру", - сказала она.

Съемочная группа телеканала "Формула" также подверглась нападению вечером 17 марта во время записи интервью в одном из кафе на улице Ираклия Абашидзе в Ваке в Тбилиси. Корреспондент телекомпании "Формула" Нано Чакветадзе рассказала в прямом эфире, что съемочная группа собирались записать интервью в этом кафе по согласованию с администрацией заведения, но в ходе интервью один из гостей повел себя агрессивно.

Журналистка сказала, что в итоге оказались избиты операторы, телесные повреждения получила и она сама, это зафиксировали врачи.

Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного вмешательства в журналистскую деятельность сотрудников телекомпании «Формула». Следствие ведется по части второй статьи 154 Уголовного кодекса Грузии, привели слова главы Специальной следственной службы Коки Кацитадзе "Новости-Грузия". По подозрению в нападении на журналистов задержан один человек, отметил Кацитадзе.

«Были допрошены журналисты и операторы, осмотрено место происшествия и видеозаписи, назначены экспертизы. На основании представленных доказательств в результате следственных действий задержан гражданин, обвиняемый в незаконном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста», — заявил Кока Кацитадзе.

Он также сообщил, что расследуется факт насилия в отношении журналистки телеканала "Мтавари архи" в Зугдиди.

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"Кавказский узел", также писал, что 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Были задержаны несколько человек, в том числе Ушанги Датунашвили, подозреваемый в нападении на оператора "Рустави 2". Свою вину он признать отказался. 9 февраля стало известно, что Датунашвили назначен залог в три тысячи лари. Адвокат заявил о плохом состоянии здоровья подзащитного.