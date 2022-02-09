Противники ЛГБТ и сотрудники полиции на акции в Тбилиси, фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"

09 февраля 2022, 07:19

Суд отпустил под залог участника акции против гей-парада в Тбилиси

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

66-летнему Ушанги Датунашвили, обвиняемому в нападении на оператора "Рустави-2" во время акции протеста против гей-парада в июле прошлого года, назначен залог в три тысячи лари. Адвокат заявил о плохом состоянии здоровья подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Были задержаны несколько человек, в том числе Ушанги Датунашвили, подозреваемый в нападении на оператора "Рустави 2". Свою вину он признать отказался.

Журналистское сообщество заявило о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. В Тбилиси и других крупных городах страны прошли масштабные акции протеста, а телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостанавливали вещание. Два последних заседания парламента — 12 и 18 июля — были сорваны журналистами. 20 июля журналисты провели акцию протеста у здания парламента Грузии с требованием наказать виновных и отправить в отставку премьер-министра.

Тбилисский городской суд 8 февраля освободил под залог в три тысячи лари (чуть более тысячи долларов) Ушанги Датунашвили, который обвиняется в нападении на оператора "Рустави-2" во время акции 5 июля 2021 года, пишет "Грузия-онлайн".

66-летний Датунашвили обвиняется в незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста, преследовании, организации и участии в групповом насилии.

Адвокат на суде, ходатайствуя о назначении залога, сослался на тяжелое состояние здоровья Датунашвили, кроме того, он заявил, что объективных доказательств вины Датунашвили нет, а пострадавшие не имеют к нему претензий, пишут "Новости-Грузия".

В общей сложности по делу о беспорядках на акции протеста против гей-парада был задержан 31 человек, в том числе 27 - за нападение на журналистов. Более 50 представителей СМИ пострадали.

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, а "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. 12 июля был задержан пятый подозреваемый в избиении Лашкаравы. 13 июля Лашкарава был похоронен в Тбилиси. 18 июля сотрудники СМИ сорвали выступление в парламенте Грузии главы МВД после того, как он выразил соболезнование в связи со смертью Лашкаравы.

Примечание:

"Противники ЛГБТ выступили против обысков по делу о срыве гей-парада", "Силовики перекрыли доступ журналистам на заседание парламента Грузии", "Правозащитники и журналисты сочли неэффективным расследование нападений в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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