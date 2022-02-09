Суд отпустил под залог участника акции против гей-парада в Тбилиси

09 февраля 2022, 07:19

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66-летнему Ушанги Датунашвили, обвиняемому в нападении на оператора "Рустави-2" во время акции протеста против гей-парада в июле прошлого года, назначен залог в три тысячи лари. Адвокат заявил о плохом состоянии здоровья подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля 2021 года во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Были задержаны несколько человек, в том числе Ушанги Датунашвили, подозреваемый в нападении на оператора "Рустави 2". Свою вину он признать отказался.

Журналистское сообщество заявило о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. В Тбилиси и других крупных городах страны прошли масштабные акции протеста, а телекомпании "ТВ-Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" в знак протеста на сутки приостанавливали вещание. Два последних заседания парламента — 12 и 18 июля — были сорваны журналистами. 20 июля журналисты провели акцию протеста у здания парламента Грузии с требованием наказать виновных и отправить в отставку премьер-министра.

Тбилисский городской суд 8 февраля освободил под залог в три тысячи лари (чуть более тысячи долларов) Ушанги Датунашвили, который обвиняется в нападении на оператора "Рустави-2" во время акции 5 июля 2021 года, пишет "Грузия-онлайн".

66-летний Датунашвили обвиняется в незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность журналиста, преследовании, организации и участии в групповом насилии.

Адвокат на суде, ходатайствуя о назначении залога, сослался на тяжелое состояние здоровья Датунашвили, кроме того, он заявил, что объективных доказательств вины Датунашвили нет, а пострадавшие не имеют к нему претензий, пишут "Новости-Грузия".

В общей сложности по делу о беспорядках на акции протеста против гей-парада был задержан 31 человек, в том числе 27 - за нападение на журналистов. Более 50 представителей СМИ пострадали.