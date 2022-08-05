Американисты сочли маловероятными поставки HIMARS Грузии

05 августа 2022, 16:20

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Предложение передать Грузии реактивные системы HIMARS американский конгрессмен Адам Кинзингер озвучил в преддверии выборов в расчете на голоса избирателей, и поставки этого вооружения Грузии маловероятны, указали американисты Юрий Рогулев и Павел Золотарев.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер предложил передать Грузии реактивные системы залпового огня HIMARS, пояснив, что после военной операции на Украине Россия может вступить в вооруженный конфликт на Южном Кавказе, где контролирует Абхазию и Южную Осетию.

Российская военная операция "по принуждению к миру" была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии и вошла в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Предложение конгрессмена – "риторика и политические слова", считает директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ, кандидат исторических наук Юрий Рогулев. "В Грузию уже какие только вооружения не поставлялись. Там какие только американские военные специалисты не проводили обучения, много лет работали инструкторы. Их армия и так давно напичкана американским оружием. Мне кажется, США не поставят эти системы Грузии. Это политические заявления на уровне конгрессмена", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом Адам Кинзингер не получит большую поддержку избирателей после этого заявления, предположил Рогулев. "Там есть влиятельное лобби из этнических групп, но Грузия к ним не относится. Я не думаю, что голос защитника интересов Грузии будет силен. Тут дело не в лобби, а в том, что все эти внешнеполитические вопросы связаны с выборамы в Конгресс и становятся обьектом межпартийной борьбы. Кто-то про Армению, кто-то про Грузию, кто-то про Прибалтику, и каждый старается привлечь внимание избирателей в зависимости от своего округа", - пояснил он.

На 8 ноября 2022 года намечены промежуточные выборы в Конгресс США, сообщил 10 апреля "Коммерсант".

Мнение о том, что поставки HIMARS Грузии маловероятны, высказал и ведущий научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН, генерал-майор в отставке Павел Золотарев.

"Что касается возможности подобных поставок, то если нет ограничений с точки зрения международного права, то в теории они возможны. Если у Грузии есть на это средства, то что им мешает? Но вряд ли это станет реальностью на практике. Мне не кажется, что сейчас им нужны эти системы... Это слова, которые направлены на получение голосов избирателей", - сказал Золотарев корреспонденту "Кавказского узла".

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. С конца июня 2022 года HIMARS применяются украинскими войсками против российской армии, сообщило 29 июля РИА Новости.

Запросы на покупку HIMARS уже направили в США страны Прибалтики и Польша

После начала военной операции России на Украине запросы на приобретение HIMARS направили несколько государств. Так, 27 мая глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что подписал запрос на приобретение около 500 установок HIMARS. При этом первый контракт на приобретение HIMARS польское оборонное ведомство подписало в 2019 году, заказав 20 пусковых установок, их поставки ожидаются в 2023 году, сообщило на своем сайте "Польское радио".

В июле Агентство США по сотрудничеству в области обороны и безопасности объявило, что МИД страны одобрил продажу Эстонии до шести комплексов HIMARS, сообщило 16 июля эстонское издание ERR. Минобороны Латвии "в рамках совместного проекта с другими прибалтийскими странами" также направило в США запрос на закупку HIMARS, информировал 26 июля на своем сайте журнал Defense News.

В середине июля опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты указали на отсутствие необходимости поставок HIMARS Грузии, поскольку Грузия сейчас не планирует вести никаких боевых действий. Ранее на вооружении Грузии были РСЗО "Град", но в 2008 году "много техники было уничтожено или потеряно", отметил, в частности, военный эксперт Василий Дандыкин. Эксперты сошлись во мнении, что США также не будут поставлять HIMARS Армении или Азербайджану, так как не хотят усиливать какую-либо из сторон в карабахском конфликте.

При этом сближение с НАТО уже много лет остается в числе приоритетов внешней политики Грузии. Членство в альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, пояснили политологи. На фоне военной операции России на Украине власти Грузии выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию, в результате Палата представителей США утвердила военную помощь Грузии лишь на сумму в 35 млн долларов. Эта сумма не покроет всех затрат в случае военных действий, считают грузинские аналитики.

Грузия участвует в миротворческих операциях НАТО, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими. За годы участия Грузии в операциях под эгидой НАТО погибли более 30 грузинских военных, говорится в материале "Кавказского узла" "Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".

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