Аналитики упрекнули власти Грузии в недостаточном военном партнерстве с США

30 апреля 2022, 13:50

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Власти Грузии на фоне спецоперации России на Украине выбрали тактику пассивной политики, чтобы не раздражать Россию. В результате этого Палата представителей США утвердила военную помощь Грузии лишь на сумму в 35 млн долларов. Но эта сумма не покроет всех затрат в случае военных действий, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", более 25 лет в числе приоритетов внешней политики Грузии является сближение с НАТО. Членство в Североатлантическом альянсе позволит Грузии чувствовать себя более защищенной и стабилизировать отношения с Россией, заявили ранее политологи. Министр обороны США Ллойд Остин после визита в Грузию 20 октября 2021 года заявил о готовности США укреплять обороноспособность этой страны. Также он отметил, что в Грузии могут быть размещены военные опорные точки США, что предполагает заключение военного соглашения.

Палата представителей США утвердила "Акт о поддержке Грузии", который устанавливает стратегическое партнерство между обеими странами. Также документ оговаривает нарушение прав человека в Абхазии и Южной Осетии и предлагает введение санкций против тех, кто их совершает. Акт также определяет сотрудничество между США и Грузией в сфере обороны и безопасности, по укреплению обороноспособности страны, в связи с чем поручает госсекретарю США и профильным ведомствам разработать стратегию сотрудничества с Грузией на последующие пять лет, сказано в сообщении пресс-службы МИД Грузии, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

США больше 20 лет оказывают поддержку Грузии во всех сферах – от вопросов безопасности до образования, и этот документ является продолжением этой поддержки. Однако размер помощи, оговоренный документом, 35 миллионов долларов, слишком мал, считает специалист по вопросам безопасности Хатуна Лагазидзе.

Сумма американской помощи выглядит символично. В документе уделено внимание кибербезопасности Грузии, обратила внимание Лагазидзе.

"Американцам нужно анализировать, что именно нужно для осуществления безопасности Грузии, какого типа оружие могут предоставить для защиты грузинского воздушного пространства, также оружие, которое можно применить в случае нападения. Сумма, предназначенная для этого, не сопоставима с той угрозой, перед которой находится Грузия", – сказала Лагазидзе корреспонденту "Кавказского узла".

В сложившейся ситуации она обвинила власти страны, которые не сообщили США, что именно нужно Грузии. По этой причине у США нет стратегии, перечня оружия и плана для обеспечения безопасности Грузии. США не станут передавать Грузии новейшие военные технологии, если страна их не хочет использовать. Более того, грузинские власти "отворачиваются от Запада и США", и эти отношения не характеризуются как дружеские или партнерские. В разных документах отмечается, что власти страны должны стать гарантом свободных выборов в Грузии, но на практике "происходит с точностью наоборот", считает аналитик.

"Вопрос: это ошибка властей Грузии или преднамеренная политика? Я думаю, что это преднамеренная политика властей Грузии, вызванная страхом перед Россией. <...> США лучше нас знают, с кем они имеют дело в лице грузинского правительства", – заключила она.

Заниженный размер американской помощи вызван пассивностью грузинских властей, считает также аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Георгий Бадридзе.

"Проблема заключается в политической воле правительства – это совершенно осознанная пассивность, она обусловлена стратегией "политики нераздражения". Однако эта политика не дает никаких результатов, нет прогресса в вопросе Абхазии и Южной Осетии. Единственное, что власти могут привести в пример в качестве успеха – экспорт грузинской продукции на российский рынок. Однако оказалось, что Россия использует торгово-экономические связи в качестве политического оружия", – сказал Бадридзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, цель "Акта о поддержке Грузии" – становление Грузии, консолидация грузинского суверенитета, государственности и демократии. В документе идет речь о территориальной целостности страны и установлении санкций в отношении лиц, нарушающих права человека, указал аналитик.

"В случае более активной дипломатии у Грузии открываются более широкие возможности, чем когда-либо. В течении многих лет США поддерживают Грузию, в том числе передачей вооружения и проведением военных учений", – сказал Бадридзе.

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