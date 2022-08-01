Американский конгрессмен предложил передать Грузии HIMARS

01 августа 2022, 11:26

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После военной операции на Украине Россия может вступить в вооруженный конфликт на Южном Кавказе, объяснил американский конгрессмен Адам Кинзингер свой призыв передать Грузии реактивные системы HIMARS.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля Сенат США предложил Госдепартаменту включить Россию в список государств-спонсоров терроризма, объяснив это событиями на Украине, участием российских военных в "Пятидневной войне" на территории Грузии и расстрелами мирных жителей Грозного в 2000 году.

В августе 2021 года США и еще шесть государств в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии и "незамедлительно вывести" оттуда свои войска. Заявление было приурочено к годовщине "Пятидневной войны" 2008 года.

Призыв передать Грузии реактивные системы залпового огня HIMARS американский конгрессмен Адам Кинзингер опубликовал сегодня в Twitter. "Россия оккупировала 1/3 территории Грузии. […] Возможно, после того, как Россия [закончит военную операцию] на Украине, она откроет огонь на оккупированных ею территориях. HIMARS Грузии!" – написал конгрессмен, публикацию которого перевел на русский язык "Кавказский узел".

Кинзингер - сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе США, уточняет сегодня "Новости-Грузия".

Российская военная операция "по принуждению к миру" была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии и вошла в историю под названием "Пятидневная война". После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. С конца июня 2022 года HIMARS применяются украинскими войсками против российской армии, сообщило 29 июля РИА Новости.

Напомним, в середине июля военные эксперты указали на отсутствие необходимости поставок HIMARS Грузии, поскольку Грузия сейчас не планирует вести никаких боевых действий. Ранее на вооружении Грузии были РСЗО "Град", но в 2008 году "много техники было уничтожено или потеряно", отметил, в частности, военный эксперт Василий Дандыкин.

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