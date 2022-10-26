Грузия продлила программу помощи украинским беженцам

26 октября 2022, 00:15

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Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена еще на шесть месяцев, сообщил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили.

"Кавказский узел" писал, что с 1 августа мэрия Тбилиси решила прекратить расселение украинских беженцев в гостиницах, так как правительство Грузии назначило им денежные пособия: 300 лари (приблизительно 105 долларов США) на семью и 45 лари (приблизительно 16 долларов США) - на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Представители неправительственных организаций сообщили, что ведут регистрацию беженцев с Украины, которые были выселены из гостиниц Тбилиси и нуждаются в жилье.

В Грузии действует Telegram-канал для помощи украинским беженцам, где можно найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Программа поддержки беженцам из Украины, которую с 15 июля реализует Агентство по делам переселенцев, предусматривает, по словам Азарашвили, "социальную помощь", а также ежемесячные выплаты в 300 лари, которые частично покрывают арендную плату за жилье.

"Точно такие же суммы у беженцев из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили программу на шесть месяцев", - цитирует грузинский "Первый канал" слова министра на брифинге после заседания правительства 25 октября.

По состоянию на 25 октября помощь с арендной платой в 300 лари ежемесячно получают 500 семей, также "более 1050 человек получают ежемесячную социальную помощь", сообщил Зураб Азарашвили.

С 24 февраля на территории Грузии находятся 25 тысяч 990 граждан Украины, в том числе 6 тысяч 980 детей, сообщило 25 октября со ссылкой на данные украинского посольства "Новости-Грузия".

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