26 октября 2022, 00:15

Грузия продлила программу помощи украинским беженцам

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Программа помощи украинским беженцам в Грузии продлена еще на шесть месяцев, сообщил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили. 

"Кавказский узел" писал, что с 1 августа мэрия Тбилиси решила прекратить расселение украинских беженцев в гостиницах, так как правительство Грузии назначило им денежные пособия: 300 лари (приблизительно 105 долларов США) на семью и 45 лари (приблизительно 16 долларов США) - на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Представители неправительственных организаций сообщили, что ведут регистрацию беженцев с Украины, которые были выселены из гостиниц Тбилиси и нуждаются в жилье. 

В Грузии действует Telegram-канал для помощи украинским беженцам, где можно найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Программа поддержки беженцам из Украины, которую с 15 июля реализует Агентство по делам переселенцев, предусматривает, по словам Азарашвили, "социальную помощь", а также ежемесячные выплаты в 300 лари, которые частично покрывают арендную плату за жилье.

"Точно такие же суммы у беженцев из Абхазии и Цхинвали. Мы продлили программу на шесть месяцев", - цитирует грузинский "Первый канал" слова министра на брифинге после заседания правительства 25 октября.

По состоянию на 25 октября помощь с арендной платой в 300 лари ежемесячно получают 500 семей, также "более 1050 человек получают ежемесячную социальную помощь", сообщил Зураб Азарашвили.

С 24 февраля на территории Грузии находятся 25 тысяч 990 граждан Украины, в том числе 6 тысяч 980 детей, сообщило 25 октября со ссылкой на данные украинского посольства "Новости-Грузия".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Участники пацифистской акции в Грузии собрали помощь для беженцев с Украины", "Число школ с украиноязычным сектором в Грузии увеличено до трех", "Политика Кремля спровоцировала предложение о введении виз для россиян в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 октября 2022, 23:42

27 октября 2022, 22:52

  • Меликов обрушился с критикой на противников поправок в Конституцию республики

    Глава Дагестана Сергей Меликов назвал сегодня активистов, выступавших против принятия поправок в Конституцию республики, "деструктивными силами", предположив их корыстную или коррупционную заинтересованность. Одному из противников поправок, который на слушаниях призывал Меликова уйти в отставку, глава республики предложил отправиться добровольцем на Украину.

27 октября 2022, 21:54

27 октября 2022, 20:56

27 октября 2022, 20:14

  • Стало известно о гибели на Украине четырех ростовчан

    Владислав Пономаренко, Александр Уваров, Владимир Матвейчук и Данил Скрибцов погибли на Украине, сообщили сегодня администрации Сальского и Октябрьского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 60 уроженцев Ростовской области.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи