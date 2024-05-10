Военный журналист Уча Абашидзе арестован в Тбилиси

10 мая 2024, 02:36

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Полицейские задержали военного журналиста и блогера Учу Абашидзе после обыска в его доме в Тбилиси, вменив ему незаконный оборот оружия. Противники закона об иноагентах собрались возле дома Абашидзе, чтобы поддержать его, после этого силовики задержали некоторых активистов.

Обыски в доме Абашидзе в Тбилиси были организованы в связи с делом о кибератаках на официальные сайты государственных ведомств. Во время обыска у дома журналиста собрались активисты, протестующие против закона об иноагентах.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. С начала мая противники так называемого "российского закона" ежедневно проводят акции в Тбилиси.

Дело о кибератаках на официальные сайты МВД, министерства юстиции и парламента расследует Центральная криминальная полиция МВД Грузии. Ведомство отчиталось 9 мая, что следственные действия проводились в Тбилиси и Батуми. В Тбилиси во время обыска в квартире военного журналиста и блогера Учи Абашидзе, изъяты незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, он задержан по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении МВД, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после окончания обыска у Абашидзе отправились от его дома к парламенту и по дороге попытались перекрыть транспортное движение на проспекте Чавчавадзе. Это переросло в стычки с полицией, в результате несколько человек были задержаны. Видео с места событий транслировал телеканал "Пирвели".

Полиция задерживала с применением силы даже женщин, хотя ранее старалась не прибегать к их задержаниям. "Если раньше полиция задерживала на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси в основном мужчин, сегодня вечером уже всех подряд", - отмечается в публикации информагентства "Новости-Грузия".

МВД не назвало количество задержанных на проспекте Чавчавадзе, но опубликовала изображения изъятого в доме Учи Абашидзе оружия. Защита и родственники журналиста утверждают, что эти предметы в основном предназначены для страйкбола, а те образцы оружия, что действительно были в доме, официально зарегистрированы. "Уча – глава федерации страйкбола, игрушки унесли", - цитирует агентство слова его брата.

Адвокат Георгий Махарадзе отметил, что успел поговорить с Абашидзе всего три минуты, поскольку его подзащитного "вывели из дома уже в статусе арестованного". "Право Учи Абашидзе на защиту уже нарушено. Все оружие, что у него было дома, насколько нам известно и насколько он нам рассказал, официально зарегистрировано. Но Уча заявил, что некоторые вещи полицейские забирали из другой комнаты, где он не мог лично видеть, что именно там происходит", - приводит слова адвоката JAM-news.

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