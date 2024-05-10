10 мая 2024, 02:36

Военный журналист Уча Абашидзе арестован в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали военного журналиста и блогера Учу Абашидзе после обыска в его доме в Тбилиси, вменив ему незаконный оборот оружия. Противники закона об иноагентах собрались возле дома Абашидзе, чтобы поддержать его, после этого силовики задержали некоторых активистов. 

Обыски в доме Абашидзе в Тбилиси были организованы в связи с делом о кибератаках на официальные сайты государственных ведомств. Во время обыска у дома журналиста собрались активисты, протестующие против закона об иноагентах.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении. С начала мая противники так называемого "российского закона" ежедневно проводят акции в Тбилиси. 

Дело о кибератаках на официальные сайты МВД, министерства юстиции и парламента расследует Центральная криминальная полиция МВД Грузии. Ведомство отчиталось 9 мая, что следственные действия проводились в Тбилиси и Батуми. В Тбилиси во время обыска в квартире военного журналиста и блогера Учи Абашидзе, изъяты незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, он задержан по статье о незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении МВД, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после окончания обыска у Абашидзе отправились от его дома к парламенту и по дороге попытались перекрыть транспортное движение на проспекте Чавчавадзе. Это переросло в стычки с полицией, в результате несколько человек были задержаны. Видео с места событий транслировал телеканал "Пирвели". 

Полиция задерживала с применением силы даже женщин, хотя ранее старалась не прибегать к их задержаниям. "Если раньше полиция задерживала на акциях против закона об иноагентах в Тбилиси в основном мужчин, сегодня вечером уже всех подряд", - отмечается в публикации информагентства "Новости-Грузия". 

МВД не назвало количество задержанных на проспекте Чавчавадзе, но опубликовала изображения изъятого в доме Учи Абашидзе оружия. Защита и родственники журналиста утверждают, что эти предметы в основном предназначены для страйкбола, а те образцы оружия, что действительно были в доме, официально зарегистрированы. "Уча – глава федерации страйкбола, игрушки унесли", - цитирует агентство слова его брата. 

Адвокат Георгий Махарадзе отметил, что успел поговорить с Абашидзе всего три минуты, поскольку его подзащитного "вывели из дома уже в статусе арестованного". "Право Учи Абашидзе на защиту уже нарушено. Все оружие, что у него было дома, насколько нам известно и насколько он нам рассказал, официально зарегистрировано. Но Уча заявил, что некоторые вещи полицейские забирали из другой комнаты, где он не мог лично видеть, что именно там происходит", - приводит слова адвоката JAM-news.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Активисты призвали дипломатов защитить интересы Грузии", "Полиция Грузии обвинила протестующих в попытке провокации", "Участники протестов в Тбилиси подверглись нападению неизвестных". 

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 мая 2024, 03:35

  • Кубанские активисты назвали провальной работу властей по вывозу мусора

    Сотрудников муниципалитета в экстренном режиме привлекли к расчистке мусорных завалов в Ейске в ночь на 9 мая, однако относительный порядок навели лишь в местах массовых праздничных мероприятий, рассказали местные жители. В других частях города проблема, по их словам, до сих пор не решена. Мусорная реформа провалилась по всей Кубани, подобная ситуация сложилась даже в краевом центре, отметили активисты.

10 мая 2024, 01:37

  • Активисты требуют отменить план застройки берега Волги

    Строительство высотного жилого комплекса на территории бывшего грузового порта в Ворошиловском районе Волгограда ведется с многочисленными нарушениями строительных норм и без учета требований благоустройства, заявили активисты "Кавказскому узлу". 

10 мая 2024, 00:38

09 мая 2024, 23:39

  • Дело Асхаба Алибекова повторно поступило в суд

    Суд в Новороссийске вновь зарегистрировал дело уроженца Дагестана Асхабали Алибекова о дискредитации армии. Блогер уже отбыл наказание, назначенное ему по итогам первого процесса, но сейчас вновь находится в СИЗО.

09 мая 2024, 22:40

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи