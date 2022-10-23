Участники пацифистской акции в Грузии собрали помощь для беженцев с Украины

23 октября 2022, 21:53

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Сотни человек собрала сегодня в Тбилиси пацифистская акция, участники которой провели также сбор помощи на нужды украинских беженцев.

"Кавказский узел" писал, что с 1 августа мэрия Тбилиси решила прекратить расселение украинских беженцев в гостиницах, так как правительство Грузии назначило им денежные пособия. Прекращение программы раскритиковала грузинская оппозиция, заявив, что на эти деньги снять жилье в Тбилиси невозможно, и призвала граждан Грузии в частном порядке помогать украинским беженцам. Представители неправительственных организаций сообщили, что ведут регистрацию беженцев с Украины, которые были выселены из гостиниц Тбилиси и нуждаются в жилье.

Среди нескольких сотен участников сегодняшней пацифистской акции в Тбилиси были в том числе граждане России, которые заявили, что не согласны с политикой своей страны, пишет со ссылкой на организаторов акции "Новости Грузия".

В рамках мероприятия проводился сбор гуманитарной помощи для украинских беженцев, передает "Грузия-Online".

Власти Грузии отказались присоединиться к финансовым и экономическим санкциям против России, введенным после начала военной операции на Украине. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к санкциям будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 апреля заявила о поддержке международных санкций против России. Однако Гарибашвили затем вновь подтвердил отказ вводить экономические санкции против России, а в апреле назвал клеветой обвинения в контрабандных поставках в Россию санкционных товаров.

Несмотря на то, что премьер-министр обещал не вводить санкции против России, в Грузии в конце мая перестало работать отделение банка ВТБ, возникают проблемы и при провозе товаров на таможне.

2 августа оппозиционная партия "Лело" потребовала от властей Грузии визового режима для граждан России и Белоруссии. 12 августа "Единое национальное движение" заявило, что необходимо ограничить срок пребывания российских туристов в Грузии до месяца, обязать на границе подтверждать, что признают территориальную целостность Грузии, а также ограничить покупку недвижимости и возможности вести предпринимательскую деятельность. Неконтролируемый поток российских граждан угрожает безопасности и экономике Грузии, поскольку неизвестно, какие цели они преследуют, приехав в страну, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил однако, что нет никакой необходимости для власти пересматривать действующий визовый режим с Россией, который был введен при предыдущей власти.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.