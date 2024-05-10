Активисты требуют отменить план застройки берега Волги

10 мая 2024, 01:37

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Строительство высотного жилого комплекса на территории бывшего грузового порта в Ворошиловском районе Волгограда ведется с многочисленными нарушениями строительных норм и без учета требований благоустройства, заявили активисты "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" писал, что суд в Волгограде отказался разрешить активистке Наталье Кузьминой акцию протеста против строительства многоэтажных домов в водоохранной зоне на берегу Волги. Речь идет о береговой линии Ворошиловского района, где власти ранее обещали создать набережную и парковую зону. Ранее активисты просили мэрию согласовать митинг в Жилгородке, но власти отказали, заявив, что в этом месте в течение месяца будет проходить усиленная уборка территории.

Жители Ворошиловского района Волгограда намерены продолжать борьбу против застройки берега Волги высотными домами. Инженер Аркадий Кухарев, живущий на улице Пугачевской в Ворошиловском районе уже 47 лет, выступил категорически против застройки прибрежной территории. Он исследовал проект строительства высотных домов и не раз участвовал в протестных акциях.

По словам Кухарева, жилой комплекс будет насчитывать 14 многоэтажных многоквартирных домов. Сдача комплекса запланирована на 2025 год. Застраиваться, по его данным, будет береговая линия у Волги от улицы Калинина до улицы Иркутской на месте заброшенного грузового порта. Застройщик позиционирует ЖК как курортную благоустроенную зону. Строительство четырех 18-этажных домов уже началось: по всей территории стройки активно ведутся земляные работы, вырубаются зеленые насаждения, сносятся старые портовые строения.

«Понятно, что эта зона будет закрытой, огороженной, недоступной для других горожан. Эти жилые монолиты воздвигаются на опасном сыпучем береговом склоне, подверженном оползням. Там никакие супер-сваи не помогут. Оползни у нас уже случались, трагедия гарантировано произойдет рано или поздно», - заявил "Кавказскому узлу" инженер Кухарев.

Супруга Аркадия Елена Кухарева указала на нерешенную проблему дефицита парковочных мест, а также мест в детских садах и школах Ворошиловского района. По ее мнению, проблема резко обострится после заселения новых домов.

«Застройщик, как видно из проекта, не строит ни детского сада, ни школы, а детей заселится в ЖК очень много. Как власти будут выкручиваться, непонятно», - заметила Елена Кухарева.

Организатор протестных акций, менеджер и предприниматель Наталья Кузьмина живет на улице Каменской. Она рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что активное противостояние общественности планам компании "АСЗ" началось в 2024 году. С начала года инициативная группа трижды ездила в Москву - активисты передавали коллективные обращения (более 600 подписей) в администрацию президента и в Следственный комитет РФ.

«Получали оттуда отписки. Наши жалобы отсылались в Волгоград, а здесь (в Волгограде) мы встречали полное непонимание. Жаль, что уполномоченный администрации президента не взял диск с видеообращением от ветерана Великой отечественной войны Таисии Шарцевой. Она так надеялась, что президент нас услышит и остановит строительство домов на берегу Волги», - рассказала Наталья.

Активистка передала редакции запись видеообращения и письмо консультанта Приемной президента РФ Э. Дадова от 15 февраля 2024 года, который перенаправил запрос в Следственный комитет РФ (письмо №А26-02-19961691).

Кузьмина заметила, что жители Ворошиловского района очень ждали, что власти создадут в этом месте набережную с парком и благоустроенной рекреационной зоной - такие планы не раз озвучивались мэрией. Планировалось, что этот парк станет продолжением исторического ансамбля набережной от устья реки Царицы (Центральный район Волгограда) в южном направлении.

«В этих обещаниях не было ни слова о каком-либо жилом комплексе. Волгоградцев хотят запутать. У меня двое сыновей и я буду бороться за благоприятную среду для их жизни. Город должен быть для людей, а не для элит», - возмутилась Наталья Кузьмина.

Активистка сообщила, что возведение многоэтажных домов у берега Волги уже приводит к проблемам: фиксируются случаи скопления грунтовых вод и просадки фундаментов. Так, по словам Кузьминой, в многоквартирном доме №20 на улице Пугачева в постоянном режиме работает насос, откачивающий воду из подвала, а на стенах здания видны трещины от просадки фундамента. В соседнем доме №17 подвал полностью затоплен грунтовыми водами, на первых этажах в квартирах появилась черная плесень. Кузьмина уверена, что строители грубо нарушают Водный кодекс РФ и строительные нормы: так, со стороны реки площадка не огорожена, сбор дренажных вод не осуществляется, они свободно стекают в Волгу, заявила она.

Женщина рассказала также, что на стене административного здания грузового порта висела мемориальная табличка, сообщающая о гибели в этом месте защитников Сталинграда — воинов 92-й бригады 62-й армии. После передачи территории порта застройщику эта табличка исчезла. «Табличка эта имеет охранное значение. Мы делали запрос о ее судьбе, нам в администрации сказали, что вроде ее перенесли на элеватор. Но причем тут элеватор, герои погибли здесь, на берегу Волги. Будем и дальше выяснять ее судьбу», - сказала Наталья Кузьмина.

Активистка отметила, что не менее 600 жителей Ворошиловского района готовы прийти на акцию протеста, но мэрия не согласовала акцию ни в одном из трех разрешенных для этого мест. Чиновники объяснили это постоянными работами по благоустройству.

«Да, один раз там провели субботник, но потом никаких работ не проводилось. Мы трижды специально туда выезжали, опрашивали свидетелей. Все говорят, что никаких работ там не проводится. Аудиозапись с их показаниями мы представили суду, но суд в удовлетворении иска нам отказал. Как только получим мотивировочную часть, по совету нашего юриста, мы выполним все пожелания, оглашенные судом — подадим заявку сразу на пять дат, например, продолжим борьбу. Мы ничего не боимся», - заявила Наталья Кузьмина.

Бывший депутат городской думы, активист Илья Кравченко с момента обнародования проекта постройки жилого комплекса на берегу Волги в Ворошиловском районе выступал против его утверждения властями. «Изучив ситуацию, я увидел, что на местном уровне все власти и суды будут на стороне застройщика. Интересы простых жителей города учитывать не будут», - сказал Кравченко корреспонденту «Кавказского узла».

Активист отметил, что он не против строительства высотных домов в городе, если эта застройка не будет нарушать гармонию пространства и нормальное функционирование городской инфраструктуры. «То, что строят на берегу Волги в Ворошиловском районе — это издевательство над городом и простыми горожанами. Вместо того, чтобы строить по склону дома нисходящей этажности, дома у берега будут выше, чем те, которые стоят дальше. Водоохранную зону в 50 метрах вроде соблюл застройщик, но в этой запретной зоне будут находится крыльцо домов и парковка. Сливать сточные воды в реку нельзя, и застройщик утверждает, что в ходе строительства следит за этим, но что будет после сдачи домов в эксплуатацию? Там много вопросов и к застройщику, и к мэрии», - заявил Илья Кравченко.

Юрист Сергей Иващенко знаком с проблемами инициативной группы, отстаивающей права жителей района на благоприятную среду обитания. Это право закреплено федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По словам юриста, изменения, внесенные в Водный кодекс РФ, существенно сократили водоохранную зону в крупных городах страны и теперь застройщики имеют право возводить жилые комплексы «чуть ли не у самого берега».

«Жилые комплексы как мы знаем, ограничивают доступ гражданам на свои территории. Значит этот обширный участок берега не будет доступен людям, не проживающим в комплексе. Весьма сомнительна экспертиза, допустившая строительство высоток в столь опасном в оползневом отношении участке города. Волгоградцы вправе опасаться трагедии. Дома в непосредственной близости от стройки уже сейчас испытывают проблемы с грунтовыми водами. Все эти факторы указывают на нарушение прав граждан на благоприятную среду обитания», - пояснил свою позицию Сергей Иващенко.

Шансы инициативной группы на согласование митинга Сергей Иващенко оценил как незначительные. По словам юриста, для согласования публичного мероприятия организаторам нужно, согласно Федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (N 54-ФЗ), «лишь уведомить мэрию в письменной форме в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия» (п. 1, ст. 7). Это уведомление необходимо властям для организации мер по обеспечению безопасности, как участников митинга, так и простых граждан, не участвующих в нем.

«Но чиновники могут и отказать в удовлетворении подобных просьб, такое в последнее время происходит сплошь и рядом. Активисты в этом случае могут воспользоваться статьей 19 закона, которая гарантирует им право на обжалование в суде решений или действий чиновников, нарушающих право граждан на проведение публичного мероприятия. В судах шансы также невелики: судьи, как показывает судебная практика последнего времени, встают на сторону мэрии», - сказал Сергей Иващенко.

Юрист посоветовал инициативной группе прибегнуть к помощи сочувствующего им депутата: согласно закону, публичные мероприятия, проводимые депутатами «в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями» могут проходить без согласования с местными властями. «Подобная практика — весьма распространенное явление. Вопрос в том, есть ли подобный депутат в Волгограде», - заключил Иващенко.

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