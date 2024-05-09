Власти отказали волгоградцам в проведении митинга против застройки берега Волги

09 мая 2024, 09:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники и суд в Волгограде отказали местным в проведении акции протеста в Ворошиловском районе города против строительства жилого комплекса на берегу Волги. Ранее власти обещали в этом месте построить парк, пояснили активисты.

Суд в Волгограде отказал активистке Наталье Кузьминой в проведении акции протеста против строительства 12-этажных домов в водоохранной зоне на берегу Волги.

"То есть гражданам отказали в их праве на выражение несогласия с незаконным строительством. А этой стройкой чиновники грубо нарушают статью 65 Водного кодекса РФ", – привело 8 мая в своем телеграм-канале "ОВД Инфо"* слова адвоката Ивана Иванова, который представлял в суде интересы волгоградцев.

В том месте, о котором идет речь, ширина запретной зоны составляет 200 метров и в этих пределах сейчас идет строительство жилого комплекса. Строители сослались на некую экспертизу, которая им позволяет вести строительство. Эту экспертизу необходимо проверить на законность, отметил Иванов.

Власти Волгограда ранее обещали жителям создать на береговой линии Ворошиловского района набережную и парковую зону, но вместо этого началось строительство 12-этажных домов. Ранее активисты попросили мэрию разрешить им провести митинг в Жилгородке, но власти отказали, заявив, что в том месте, о котором идет речь, в течение месяца будет проходить усиленная уборка территории, отметил 8 мая телеграм-канал "SOTAvision".

Волгоградцев возмутила приватизация частными лицами береговой линии на месте грузового порта в Ворошиловском районе, где в годы войны проливали кровь защитники Сталинграда. Власти обещали ранее создать в этом месте парк. Коммерсанты уже разместили рекламу квартир в строящемся жилом комплексе. Местные жители при этом отметили, что застройщики не включили в план застройки школы, детсады и не продумали в достаточной степени систему инженерных коммуникаций. К примеру, мощность коллектора, который ремонтируется в пойме Царицы, рассчитан лишь на существующую застройку, сообщили 3 декабря 2023 "Новости Волгограда".

Ранее волгоградцы подготовили обращения к главе Следкома и президенту России Владимиру Путину. "По Земельному кодексу РФ, земли общего пользования продаже не подлежат. После банкротства грузового порта указанный участок должен был перейти в собственность муниципалитета. Планировалось строительство набережной, парка для жителей Ворошиловского района, о чем неоднократно сообщалось властями. Считаем, что участок незаконно был передан в собственность третьих лиц, которые потом отдали его застройщику", – привело издание текст обращения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.