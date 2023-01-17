Жалоба Путину на энергокризис не связана с борьбой за власть в Дагестане

17 января 2023, 17:57

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Ситуация с энергоснабжением Дагестана ухудшается с каждым годом из-за износа оборудования, и авторитет Меликова после обращения к Путину в связи с энергокризисом может быть подорван, указали член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев и учредитель еженедельника "Новое дело" Ахмед Чилилов. Обращение к Путину нельзя назвать попыткой повлиять на положение Меликова, оно вызвано реальными проблемами в республике, а не борьбой за власть, подчеркнул главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

Как сообщал "Кавказский узел", Открытое письмо с жалобой на систематические проблемы с электроснабжением в Дагестане направил президенту России Владимиру Путину депутат горсобрания Дербента Полад Наметуллаев. После этого жители Дагестана раскритиковали в соцсети власти республики. Решением проблем со светом должны заниматься местные чиновники, а не федеральные власти, заявили они. Один тз пользователей сети назвал это обращение "пощечиной Меликову".

11 января жители Дагестана начали массово жаловаться в соцсетях на проблемы с электроснабжением. 13 января жители поселка под Махачкалой вышли на акцию протеста, заявив, что четвертые сутки лишены света, после акции протеста подача электроэнергии была восстановлена. 15 января подстанция в Каспийске вышла из строя после пожара, без электричества и воды остались жители северной части города. Им был организован подвоз воды. Власти пообещали, что энергоснабжение будет восстановлено в ночь на 16 января, однако к сегодняшнему дню подача электричества так и не возобновлена. Вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц раскритиковал энергетиков. Они должны привезти достаточное количество генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения обесточенных районов на время проведения ремонтных работ, подчеркнул Мажонц.

Ситуация с подачей электроэнергии в этом году из рук вон плоха, заявил учредитель дагестанского еженедельника "Новое дело" Ахмед Чилилов. "В прежние годы такого постоянного отсутствия света не бывало. По-моему именно сейчас эта проблема так остро встала", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кризис подрывает авторитет Меликова, уверен Чилилов. "Это показывает проблемы в управлении республикой", - указал Чилилов. По его словам, не стоит воспринимать обращение к Путину как "пощёчину Меликову".

"Не имеет значение кто во главе республики. Вопросы к руководству республики. Если хотят преподнести эту жалобу как борьбу за власть — это неправильно", - пояснил Чилилов.

Если энергокомпании или муниципалитеты не справляются с задачей снабжения электричеством жителей, то нужно предъявлять им претензии, отметил он. "Но именно республиканская власть должна наводить здесь порядок, заменить на тех кто справится и смогут управлять", - полагает Чилилов.

Член Общественной палаты Шамиль Хадулаев считает, что проблема с энергоснабжением застарелая, но с каждым годом она усугубляется. "Дело в том, что износ всё больше и больше. Руководители энергосетей только выжимают максимум из старого, обветшалого механизма и заинтересованности в наведении порядка не было", - рассказал он.

В то же время, по мнению Хадулаева, несмотря проблемы в работе поставщиков электроэнергии, республиканские власти также несут ответственность за кризис. "Глава республики должен всё держать на контроле. Никто не может игнорировать интересы людей, создавая им такие проблемы. Если компании нарушают договоры, нужно искать других, которые могут навести порядок и отдавать им управление сетями. Но в народе все равно существует представление: претензии о плохой работе тех же энергокомпаний адресовать к руководителю республики. Сам же глава ведь может влиять. Например, подать в суд на структуры, виновные в отключении света", - пояснил Хадулаев.

Вряд ли можно считать, что под Меликова "копают", в том числе из-за обращения к Путину, добавил он. "Сама ситуация такова, что претензии предъявляют главе Дагестана. И из федерального центра может быть недовольство. Ведь было поручение Путина от декабря 2021 года, а оно не выполнено. Более того, люди выходят на улицу. В глазах федерального центра позиция главы Дагестана может быть подорвана", - заключил Хадулаев.

23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимира Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Журналист попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане, в частности с электроснабжением. Сложившуюся обстановку он охарактеризовал как энергокризис. Путин дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в республике в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

Главред издания "Новое дело" Гаджимурат Сагитов также считает отключения света хронической проблемой, в которой нет положительной динамики. "Дело не в том, что, например, при Меликове ужасно. А при Васильеве (Владимир Васильев - глава Дагестана в 2017-2020 годах - Прим. "Кавказского узла") было хорошо. Нет. Тогда было ужасно и сейчас ужасно, а лучше не становится. Вот основная претензия", - сказал он.

Невзирая на плохую работу энергокомпаний за всё, что происходит, все равно несёт ответственность руководство республики, отметил главред. "Власти должны контролировать положение и иметь рычаги воздействия даже на федеральные энергетические структуры", - указал он. По его словам, если таких механизмов у республиканских властей нет, то должны уйти "либо руководители федеральных структур, которые плохо исполняют обязательства, либо руководство республики".

При этом Сагитов не считает, что ситуация с энергоснабжением в Дагестане скажется на отношении Кремля к Меликову. "Если бы центр действительно волновала эта ситуация, то оттуда бы приложили усилия к её решению. Значит, проблема в глазах центра не дошла ещё до "красной линии". Пока что в Дагестане существует общественный договор между крупными интересантами. В рамках него идёт перераспределение денег, но от этого страдают рядовые потребители, от слов и действия которых мало что меняется", - пояснил Сагитов.

По его словам, власть всегда любые обоснованные претензии может расценивать как некий заговор. "Это для них не сигнал к действию, к изменениям, а опасение политической борьбы с оппонентами. Хотя всё гораздо банальнее — люди хотят получить то, что им гарантировано законом", - подытожил Сагитов.

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