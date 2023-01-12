Махачкалинцы пригрозили протестами из-за проблем с подачей света

12 января 2023, 13:45

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Аварийные службы не реагируют на жалобы жителей махачкалинского села Красноармейское, в котором вторые сутки нет электричества, заявили авторы ролика, опубликованного в соцсети. Они пригрозили акцией протеста, если электроснабжение не восстановят в ближайшее время. Другие местные жители также пожаловались в комментариях на проблемы с подачей света.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 января около 60 тысяч жителей в более чем 40 населенных пунктах Дагестана остались без света в связи с непогодой. Причиной повреждений воздушных линий электропередач в Минэнерго Дагестана в назвали сильные порывы ветра и налипание снега. К вечеру энергетики отчитались о восстановлении энергоснабжения около половины оставшихся без света потребителей.

Сегодня стало известно, что отключения света произошли в Акушинском, Кизлярском, Кумторкалинском, Новолакском, Рутульском, Табасаранском, Тарумовском и Цумадинском районах.

В случае если власти не решат в короткие сроки проблему с электроснабжением, жители села Красноармейское в Махачкале выйдут на акцию протеста, заявили махачкалинцы на видео, размещенном сегодня в Instagram-паблике* golos.dagestana.

"Дайте нам свет! Если нам свет не дадут, мы будем дороги закрывать", – заявил женский голос на кадрах ролика.

Всего на видео звучат несколько женских голосов. "В Семендере есть свет, у нас нет. <…> Холодная погода, нам отключили свет. Уже вторые сутки [его нет]. Генераторы тоже не выдерживают, они тоже не работают", – сказал на видео другой женский голос.

Жительница Махачкалы пожаловалась, что аварийные службы не реагируют на жалобы абонентов. "Никому нет дела до нашего поселка", – сказала она.

На видео показаны темные кадры, ролик снят в темное время суток. Вдали видны окна, в которых горит свет. Остальные детали неразличимы. В описании ролика уточняется, что в селе Красноармейское света нет вторые сутки.

"Электростанция не отвечает, 112 звонили, говорят аварийные неполадки. Не знаем когда дадут свет. Что за ответы у диспетчеров? В новостройках отопление работает на электричестве, у меня в доме маленькие дети. Мало того, что каждый день свет отключали целый месяц, теперь сутками стали отключать", – приведены в публикации слова жительницы Махачкалы.

На 13.40 мск эта запись в в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей, набрала 620 отметок "нравится" и 111 комментариев. Часть их авторов посоветовала писать жалобу в прокуратуру.

"Глава администрации нет в этом посёлке?" – спросил пользователь sunlight_n.m______86.

"Это просто халатность и безразличие к людям. И меня это не удивляет", – заявила tatianakazieva.

"В прокуратуру пишите", – написал musaev_fbi.

"Как только дунет ветер, так сразу отключают свет. Словно так и ждут они этой погоды. Не надо перекрывать трассу, пишите заявление в прокуратуру и нагрянут к ним с проверкой", – отметила malika_3081.

Другая часть комментаторов пожаловалась, что у них тоже нет света. "В Новолакском районе тоже уже вторые сутки света нет. Дома расположены почти возле моря, сильно холодно, метель. Света нет, дома дети. Летом чем занимаются эти люди, почему не устраняют неполадки заблаговременно?" – задался вопросом пользователь sai2718_.

"А Шамхал шутка вам что ли? Там вообще без воды и без газа сидят люди, не говоря уже про свет. Свет там дают только по праздникам", – пожаловался пользователь shamahanii.

"В Научном городке не то что света нет, а нет и воды, и отопления. Невозможно согреть комнаты", – написал пользователь harizan_for.

"Редукторный, второй день мы без света. И куда бы я ни звонила, нет реакции", – пожаловалась cosm_aminaa.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, жители Дагестана неоднократно выходили на акции протеста из-за проблемы с электроснабжением. 23 декабря 2022 года жители микрорайона Баммат заблокировали движение по федеральной трассе Махачкала – Астрахань из-за трехдневного отсутствия света, а 13 декабря 2022 года на длительные проблемы с электроснабжением пожаловались жители селения Шаури в Цунтинском районе.

18 июля 2022 года несколько сотен человек перекрыли движение в Редукторном посёлке Махачкалы из-за частых отключений света. Руководитель компании "Дагэнерго" сообщил протестующим, что массовые отключения происходят из-за повышенного потребления электроэнергии. Во время протеста были доставлены в полицию 11 человек, на них составили протокол за мелкое хулиганство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность, температура воздуха составляет +2 градуса, скорость ветра – 10 метров в секунду. В ночь на 13 января также ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до 0 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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