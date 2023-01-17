Жители поселка под Махачкалой добились стабильного электроснабжения

17 января 2023, 12:49

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Энергетики стали стабильно обеспечивать поселок Караман-2 под Махачкалой электричеством после того, как 13 января в знак протеста против постоянных отключений света была перекрыта дорога, рассказали местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", жители садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Караман-2" под Махачкалой 13 января перекрыли трассу, требуя возобновить подачу электроэнергии. Они пожаловались, что четвертые сутки лишены электроснабжения. "Дагэнерго" заявило, что проводятся ремонтные работы, а чиновники призвали протестующих разойтись, пообещав скорое восстановление электроснабжения. 15 января энергетики отчитались о восстановлении подачи света. В ответ на это жители Махачкалы заявили, что в городе продолжаются проблемы с электроснабжением.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", СНТ "Караман-2" расположено на территории площадью около пяти квадратных километров между селами Чапаево и Новокули Новолакского района. Ранее в администрации СНТ корреспонденту "Кавказского узла" рассказали, что Караман-2 территориально относится к Кумторкалинскому району, и что в поселке проживает около восьми тысяч человек. Местность, которую местные жители называют Караман-2, является садоводческим товариществом имени Гаджиали Даниялова, она не имеет официального статуса муниципального образования.

В СНТ "Караман-2" восстановлено электроснабжение, рассказал местный житель Магомед. "После того, как дорогу перекрыли, дали свет на следующий день в обед. Последние два дня свет не отключают. У кого-то есть еще перебои со светом, но там, скорее всего, проблема на линиях электропередачи, которые идут к дому", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подачу электроэнергии возобновили на следующий день после акции протеста, подтвердил другой житель "Караман-2" Исрапил. "На час-полтора в течение дня иногда происходят отключения. Но как раньше, когда сутками не было света, такого нет", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один местный житель Абдул отметил, что в СНТ "Карамане-2" у людей нет права собственности на садовые участки, только садовые книжки. Поселок не принят на баланс, за подведение света, воды, газа, покупку трансформатора, деньги собирали сами члены садового товарищества, добавил он.

"Караман-2 находится на землях Кумторкалинского района. При бывшем мэре Саиде Амирове, говорят, он относился к Кировской администрации Махачкалы, и сейчас идет спор – город хочет, чтобы Караман-2 принадлежал ему, а Кумторкалинский район – чтобы относился ним. Поэтому мы не можем обратиться в суды, так как нет никакого статуса. Ремонтируют трансформаторы жители чаще сами, приходят иногда электрики. Не знаю, на чьем балансе они состоят, постоянно меняются организации, которым оплачивают за свет", – рассказал Абдул корреспонденту "Кавказского узла".

Ресурсоснабжающая организация должна обеспечивать жителей качественной подачей электричества, вне зависимости - бесхозное оборудование или нет, отметил руководитель проекта "Монитор ЖКХ" Зияутдин Увайсов.

"Если есть бесхозные сети или трансформаторы, установленные за счет местных жителей, энергокомпания должна их обслуживать. Тем более потребителям начисляется плата за коммунальную услугу. Есть законные механизмы, как перевести трансформаторы на баланс энергокомпании", – сказал Увайсов корреспонденту "Кавказского узла"

Активист добавил, что за надлежащей работой ресурсоснабжающих организаций должна следить Госжилинспекция, которая обязана, в случае необходимости, предпринимать меры реагирования, и может штрафовать нарушителей, но этого, по словам Увасова, чаще всего не происходит.

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