Махачкалинцы раскритиковали отчет энергетиков о подаче света

15 января 2023, 07:59

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Специалисты "Россети Северный Кавказ" восстановили в Дагестане прерванное ранее непогодой электроснабжение, отчиталась компания. В Махачкале продолжаются проблемы с подачей света, заявили местные жители в Telegram, указав при этом конкретные адреса.

Как сообщал "Кавказский узел", жители поселка Караман-2 под Махачкалой 13 января вышли на акцию протеста. Они пожаловались, что четвертые сутки лишены электроснабжения. На следующий день вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц раскритиковал энергетиков. Пользователи Telegram при этом напомнили, что именно власти проверяли готовность электросетей Дагестана к зиме. 14 января специалисты "Дагэнерго" отчитались, что привели в порядок оборудование компании. И что проблемы со светом в Махачкале остаются из-за неисправности трансформаторов, принадлежащих частникам.

"Россети" восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение в зоне своей ответственности в Дагестане, сказано в сообщении, опубликованном 14 января на сайте "Россети Северный "Кавказ".

О том, что "Россети" отчитались о восстановлении энергоснабжения в Дагестане сообщила вечером 14 января пресс-служба мэрии Махачкалы в своем Telegram-канале, на который подписаны 8293 пользователя. На 07.50 мск 15 января этот пост набрал 1,7 тысячи просмотров и 21 комментарий. Большая часть их авторов раскритиковала отчет энергетиков.

"Это все не соответствует действительности. На улице Бахметьева двое суток нет света у людей. И сейчас тоже нет на данный момент. Что в прокуратуру писать?" – написал сегодня в 00.13 мск пользователь с ником Фимилия Имя Отчество.

"Мы тоже все еще без света. Редукторный, Лаптиева", – написала сегодня в 05.07 мск Шуана.

"Редукторный как сидел без света, так и сидит", – подтвердил пользователь WCS.

"Если все выполнили, то где свет?" – задалась вопросом Saya05.

"Вам не поможет ни один номер! Звоните сколько хотите, все принимают заявки, и всё", – пожаловалась Saida.

"Нам дали свет, правда, опять отключили", – написала Марьяма.

"Ничего не устранили. Как пошел снег два дня света не было вообще, и каждые сутки три часа днем дают свет, и выключают. Научный городок. Во всем корпусе есть свет кроме дома с арками. Сегодня дали на три часа, отключили снова. Опять до завтрашнего вечера?" – спросила Mada.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 13 января депутат горсобрания Дербента Полад Наметуллаев обратился к президенту России Владимиру Путину с жалобой на проблемы с электроснабжением в Дагестане. После этого местные жители раскритиковали власти республики. Решением проблем со светом должны заниматься местные чиновники, а не федеральные власти, заявили они.

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