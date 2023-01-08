Пять человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Хасавюрте

08 января 2023, 10:09

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В результате взрыва газа в многоквартирном доме в Хасавюрте пострадали пять человек. Власти эвакуировали жильцов и пообещали помощь пострадавшим. Прокуратура начала проверку, а местные жители предположили в соцсети, что взрыв мог произойти из-за нарушения строительных норм.

Как сообщал "Кавказский узел", в Хасавюрте и других населенных пунктах Дагестана периодически происходят взрывы бытового газа. Так, 26 апреля 2019 года трое взрослых и столько же детей были госпитализированы после взрыва газа в Хасавюрте. 2 февраля 2021 года в результате взрыва бытового газа в частном доме были госпитализированы две жительницы Хасавюрта – мать и ее 14-летняя дочь. А 3 февраля 2021 года в городе произошел второй за сутки взрыв газа – на первом этаже многоквартирного дома.

Взрыв газа в подвале одного из многоквартирных домов в Хасавюрте произошел минувшей ночью. "Обошлось без жертв, но есть пострадавшие, двое из которых госпитализированы в центральную больницу Хасавюрта в состоянии легкой степени тяжести", – написал сегодня в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

Жильцам, которые были вынуждены срочно покинуть свои квартиры, было предложено временно разместиться в местной гостинице. Им будет оказана вся необходимая помощь. Сроки восстановления дома будут определены после того, как его обследуют специалисты, добавил он.

"Сейчас проводятся доследственные мероприятия для установления точных причин произошедшего", – отметил Меликов.

По данным мэрии Хасавюрта, взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Датуева, 35. Пострадали пять человек, из них двое доставлены в больницу и трое отказались от госпитализации, сообщило сегодня РИА "Новости".

Из дома, в котором произошел взрыв, всего, по данным МЧС, были эвакуированы 10 человек. В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что по данному факту начата проверка, передал "Интерфакс".

Публикация о взрыве газа в многоквартирном доме в Хасавюрте была размещена сегодня в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 млн пользователей. На 10.05 мск эта запись набрала 1501 отметку "нравится" и 83 комментария. Часть их авторов отметила, что взрыв был очень сильный.

"Не передать словами какой взрыв был, стекла у всех выбило напротив", – написала ramina794.

"Это был такой сильный взрыв, как хорошо, что все живы", – отметил пользователь mosya_brow.

Другая часть комментаторов предположила, что причиной взрыва могут быть нарушения правил строительства. "Строят как попало, не соблюдают правила установки газификации", – считает taina05.ru.

"Кто дал разрешение на постройку этого дома? В такой холодный день пострадали люди. Не у всех есть возможность восстановить своё жилье. По вине чиновников всегда страдает простой народ. Надеюсь, что виновные будут наказаны", – написал пользователь so.nya5555.

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