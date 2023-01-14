Жители дагестанского села призвали Меликова вмешаться в земельный конфликт

14 января 2023, 18:40

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Земельные участки жителей села в Рутульском районе без согласия владельцев готовятся сдать в долгосрочную аренду, пожаловались местные жители в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову. Прокуратура инициировала проверку информации сельчан, сообщила сегодня администрация района.

Видеообращение сельчан к Сергею Меликову опубликовано сегодня в телеграм-канале издания "Новое дело". На кадрах показаны около двух десятков мужчин разного возраста. От их имени к главе Дагестана обращается один из собравшихся.

"Мы, жители селения Аран Рутульского района, обращаемся к вам, Сергей Алимович. Земли, выделенные стоящим здесь людям, самовольно захватывают. Сюда даже перебросили кое-какие материалы для заграждения. Понимаете, здесь у каждого участка есть хозяин. Не спросив у хозяев земли, участки передают неизвестно кому… Просим вмешаться в эти наши проблемы, прошу вас содействовать. Главы администраций села не обращают внимания. Ребята вышли оградить это место, полностью закрыть, но не дали. А теперь втайне от нас эти земли отбирают и на 49 лет отдают кому-то. А мы куда должны идти?" – заявил представитель сельчан.

Он уточнил, что ранее на этой территории был колхозный сад площадью 9 гектаров. "Из девяти гектаров семь гектаров они взяли", - говорит на видео мужчина.

В публикации издание привело и текстовую версию обращения, которое отличается от видеообращения, но также адресовано главе Дагестана. "Уважаемый Сергей Алимович! Мы, жители села Арана и Ихрека Рутульского района, обращаемся к вам от безысходности. У нас не осталось земель. То чиновник, то бизнесмен, связанный с чиновниками, захватывает наши земли. У нас и так нет нормальных дорог, и вряд ли до наших сел дойдут они. Газа нет. Есть электричество. И на этом спасибо. Но как нам жить в сёлах без земель? Все захвачено. И сегодня идёт активный захват 7 гектаров самых хороших земель, которые ранее принадлежали нам. Прямо перед селом Аран. Их уже огораживают.По нашей информации, их забирают на 49 лет в аренду люди главы района. Мы за эти земли платили налоги. Но нам даже бумажки не давали, что мы отдали налоги. Пожалуйста, помогите! Оставьте наши земли, иначе в наших сёлах никто не останется. Как жить животноводам и земледелам без земли? Все здесь захватывают те, у кого власть и деньги. Возможно, не все сегодня пришли сюда, потому что они боятся, что потом начнут на них давить. Сергей Алимович, оставьте нам земли. Помогите!", - говорится в публикации.

Сергей Меликов, по состоянию на 18.35 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале обращение сельчан.

Администрация Рутульского района сообщила сегодня в 17.24 мск в своем телеграм-канале, что обращение было записано "накануне". "Распространяется видеообращение жителей местности Аран на границе сел Ихрек и Гелихю. Данное видео записано накануне. По информации администрации Рутульского района, ранее прокурором района была проведена беседа с участниками видеообращения, которым были даны разъяснения о готовящейся прокурорской проверке. Запланирована дополнительная встреча с жителями", - говорится в публикации муниципалитета.

"Кавказский узел" писал также, что 30 декабря 2022 года было опубликовано видеообращение жителей села Ахатлы к Сергею Меликову, сельчане пожаловались главе Дагестана на то, что привлекательные для туристического бизнеса земельные участки Кумторкалинского района около Чиркейского водохранилища передаются в частную собственность без согласия сельчан, а чиновники бездействуют.

Ранее, 20 декабря 2022 года, жители села Хамамюрт Хасавюртовского района в видеообращении к главе Дагестана пожаловались, что сельчанам негде пасти скот, потому что чиновники продают пригодные для выпаса земельные участки, а на возмущение не реагируют. Авторы обращения попросили Сергея Меликова вмешаться в ситуацию.

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