Сельчане добились приостановки аукционов на разведение рыбы в Чиркейском водохранилище

12 января 2023, 17:00

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Аукционы на создание рыбоводческих хозяйств в Чиркейском водохранилище приостановлены, прокуратура после резонанса в соцсетях проводит проверку, сообщил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. Создание хозяйств ставит под угрозу бизнес местного населения и несет риск для природы, заявили местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 января жители села Чиркей в Дагестане опубликовали в сети видеообращение к властям, в котором выступили против строительства рыбоводных хозяйств на Чиркейском водохранилище. По их словам, в результате вода станет непригодной для питья. Пользователи соцсетей указали, что строительство на Чиркейском водохранилище рыбоводных хозяйств приведет к наплыву туристов и ухудшению качества воды.

На видео, которое записали жители Чиркея, показаны 13 мужчин, стоящих на фоне водоема. От их имени обращение зачитывает с листа бумаги один из собравшихся. Вода в Чиркейском водохранилище – питьевая. После строительства и ввода в строй рыбоводных хозяйств вода станет непригодной для питья, "ведь корм для рыб – это смесь многих химикатов", отметили авторы обращения.

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев, который ранее распространил видеообращение жителей Чиркея, сообщил, что в министерстве имущества Дагестана ему сообщили, каким образом проект строительства рыбоводных хозяйств запускается в работу.

"Росрыболовство устроило торги. А победителя устанавливает Дагрыба. Причем, вроде речь идёт только о водной поверхности. Мне непонятно, как воду можно сдать в аренду без прилегающих земельных участков. Была ли какая-то экспертиза предварительно - неизвестно", - сказал Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также рассказал, что, как ему сообщили в ООО "Дагрыба", аукцион приостановлен. Правильность документов инвесторов проверяет прокуратура. Создание рыбоводческих хозяйств было намечено на шести участках общей площадью 300 гектаров при площади водохранилища 6000 гектаров. "Проверку устроили из-за "шума". Но ранее инвестор действительно договаривался с жителями села о сотрудничестве, строительстве дороги. подъездных путей. Но, как говорят, договаривались с одними, а шум подняли другие. Инвестор тоже не хочет рисковать. Не исключено. что после проверки все же же договорятся о создании рыбоводных хозяйств", - отметил он.

Директор Образовательного центра в Чиркее Магомед Бартиханов знает о видеообращении земляков и поддерживает его.

"Местные жители считают, что разведение рыбы будет неэкологичным. Многие видели подкормку рыб в форелевом хозяйстве, которое уже было при Чиркейской ГЭС. В этой подкормке использовали и химикаты. Исходя из этого опыта местные жители считают вредными последствия деятельности рыбоводных хозяйств. Чиркейское водохранилище одно из немногих мест в Дагестане, где в большом объеме имеется чистая, пресная вода. И развивать там рыбное хозяйство неправильно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, экспертиза проекта не проводилась.

Помимо этого, по словам собеседника, Чиркейское водохранилище в последнее время привлекает туристов. "По водной глади сейчас катают на катерах туристов, устраивают экскурсии до ущелья, которое ведёт к селению Гимры, мимо "тропы Шамиля". Всё это может остановиться. Ведь если 300 гектаров воды будут в частном пользовании, то навряд ли арендаторы будут пропускать катера", - отметил Бартиханов. При этом он подчеркнул, что главное, почему сельчане выступают против разведения рыбы - опасения за сохранность чистоты воды.

По его словам, у жителя Чиркея есть несколько ревностное отношение к территории, на которой они проживают. "Жители Чиркея всегда сами осваивали и обрабатывали свои земли. Не продавали их никому", - подчеркнул Бартиханов.

По его данным, на главу села выходили московские инвесторы. "Но по этому вопросу надо было бы устроить общественные слушания, в которых бы участвовали все депутаты, руководители учреждений и организаций. В Чиркее две школы, детсад, частный детсад, техникум и др. Но такого обсуждения с главой села не было. Хотя имеется информация, что местные депутаты сами обратились ранее к главе Дагестана Меликову. А после этого было это видеообращение, которое пошло по социальным сетям", - рассказал Бартиханов.

Передача водных участков Чиркейского водохранилища частным предпринимателям производилась по отлаженной и утвержденной законом процедуре и изначально с согласия джамаата села, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

"Чиркейское водохранилище — это федеральная собственность. Оно не является собственностью жителей Чиркея. Было заявление граждан, которые хотят развивать товарную аквакультуру. Управление не имеет права отказывать заявителю. Иначе с ведомства спросит прокуратура. Минприроды определяет координаты рыбных участков на водной поверхности. Затем Росрыболовство объявляет аукцион. А аренда земельных участков предпринимателями зависит от местного населения", - пояснил представитель ведомства.

Он заявил, что процедура не требует специальной экспертизы, так как рыбоводные хозяйства не считаются экологически опасными. "По всей стране существует множество рыбоводных хозяйств и никакого экологического вреда они не приносят. Потому что никто химией рыбу не кормит и никто не заливает химию в воду. Рыба — это биология. И кормят её чистым продуктом. Невозможно этим загрязнить водоём", - заверил представитель Росрыболовства.

По его словам, предприниматели согласовывали с жителями Чиркея строительство рыбоводных хозяйств и даже обещали определенные преференции.

"Инвесторы готовы вложить около трех миллиардов рублей, создать новые рабочие места. Обещали построить новые дороги, детский сад. Глава села и джамаат были согласны на встрече с такими условиями. Но сейчас изменили свою позицию. Может, что-то не устроило", - предположил представитель Росрыболовства.

Он добавил, что ведомство, в принципе, может и отказаться от проведения аукционов. "Но ведь это рабочие места. Развитие района", - заключил он.

Экологический активист Андрей Фокин считает, что вопрос об экологической чистоте рыбоводных хозяйств в водоемах общего пользования неоднозначен.

"Я не готов сказать, что однозначно будут негативные последствия создания рыбоводных хозяйств. Хотя промышленное разведение рыбы в водохранилище или озере, когда поголовье рыбы увеличивается в сотни, в тысячи раз, конечно, нарушает экологический баланс. С другой стороны, промышленники делают хорошее дело. Получают и продают потребителям необходимый продукт и дают рабочие места, возможно, местным жителям. Но при этом бывает так, что предпринимателям важно извлечь сиюминутную выгоду, а что будет с экосистемой и как дальше там будут жить местные жители может игнорироваться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что "не решился бы пить воду из такого рыбоводного пруда". "В то же время, без данных экспертизы нельзя сказать точно как это влияет на природную среду", - резюмировал Фокин.

Администрация Чиркея для комментариев недоступна.

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