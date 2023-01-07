Пользователи соцсетей поддержали протест жителей Чиркея

07 января 2023, 11:56

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Если власти разрешат строить на Чиркейском водохранилище в Дагестане рыбоводные хозяйства, то это приведет к наплыву туристов и ухудшению качества воды, заявили пользователи соцсетей, просмотревшие ролик с требованием сельчан запретить строительство рыбных хозяйств. Комментаторы также напомнили, что в Дагестане стоит остро вопрос с питьевой водой.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 января жители села Чиркей в Дагестане опубликовали в сети видеообращение к властям, в котором выступили против строительства рыбоводных хозяйств на Чиркейском водохранилище. По их словам, в результате вода станет непригодной для питья.

На видео, которое записали жители Чиркея, показаны 13 мужчин, стоящих на фоне водоема. От их имени обращение зачитывает с листа бумаги один из собравшихся. Вода в Чиркейском водохранилище – питьевая. После строительства и ввода в строй рыбоводных хозяйств вода станет непригодной для питья, "ведь корм для рыб – это смесь многих химикатов", отметили авторы обращения.

Видеообращение жителей Чиркея, на кадрах которого они выступили против строительства рыбоводных хозяйств, было сегодня опубликовано в соцсети "ВКонтакте", в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 155 тысяч пользователей. На 11.55 мск эта запись набрала 275 отметок с реакцией пользователей и 46 комментариев. Большая часть их авторов также выступила против строительства.

"Надеюсь, отстоят", – отметил Мага Курбанов. "Хорошее обращение, надо запрещать такое", – высказал схожее мнение пользователь Aminka Am.

"Бедная наша природа, запасы воды с каждым годом уменьшаются", – написала Эля Лезгиночка.

"Правильно говорят. Оставьте нашу природу в покое, хватит всячески зарабатывать на всем деньги", – призвала Тамила Нуралиева.

Другая часть пользователей высказала опасение, что если власти разрешат строительство на Чиркейском водохранилище, то после этого это место может стать популярным среди туристов.

"Ради туристов все застроят", – предположил пользователь с ником Ганс Сказочник.

"Вовремя спохватились. Иначе ситуация будет с каждым годом усугубляться, из-за этого туризма", – заявил Тимур Тайгибов.

"Тимур, причём тут туризм и загрязнение водохранилища?" – спросил его Djamal Syleumanov.

"Катера стабильно катаются там, тем самым загрязняют воду своим топливом и мазутом – одна из причин", – ответил ему Тимур Тайгибов.

30 декабря 2022 года член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видеообращение жителей села Ахатлы к Сергею Меликову. В обращении сельчане пожаловались главе Дагестана на то, что привлекательные для туристического бизнеса земельные участки около Чиркейского водохранилища передаются в частную собственность без согласия сельчан, а чиновники бездействуют.

Видео, на кадрах которого жители Чиркея выступили против строительства рыбоводных хозяйств, было также сегодня размещено в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на который подписаны около 359 тысяч пользователей. На На 11.55 мск эта запись набрала 1017 отметок "нравится" и 35 комментариев. Большая часть их авторов также поддержала протест сельчан.

"Все правильно", – заявил muhammad__________1_. "Все верно", – написал kamil_700.05.

"Мы против загрязнения водохранилища", – отметил пользователь mkg_111.

"Мы против загрязнения воды, я говорю от имени Каспийчан. Мы знаем, что это такое ,когда воду везут в цистернах", – подчеркнула patimatgadzhieva1111.

"Проснутся, когда пить нечего станет", – считает yusupov_org.

Напомним, жители Дагестана ранее неоднократно жаловались как на качестве водопроводной питьевой воды, так и на перебои водоснабжения. В частности, 21 марта 2022 года стало известно, что в Каспийске с признаками отправления были госпитализированы 22 местных жителя. После этого, до окончания профилактических мероприятий, жители употребляли для питья и приготовления пищи воду, которую им привозили на водовозах. 11 апреля 2022 года Следком сообщил, что исполняющий обязанности директора горводоканала Каспийска обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности граждан. Позже для жителей Каспийска после массового отравления был установлен льготный тариф на оплату услуг водоснабжения и водоотведения.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.