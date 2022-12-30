Ахатлинцы призвали Меликова вмешаться в земельный конфликт

30 декабря 2022, 12:29

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Привлекательные для туристического бизнеса земельные участки около села Ахатлы передаются в частную собственность без согласия сельчан, а чиновники бездействуют, пожаловались местные жители в видеообращении к главе Дагестана Сергею Меликову.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2015 года около 50 человек провели в селе Учкент Кумторкалинского района стихийный митинг с требованием о возврате совхозной земли. По их словам, земельные участки были незаконно приватизированы одним из экс-руководителей совхоза имени Акаева. В основном в акции участвовали выходцы из села Ахатлы Буйнакского района, которые в 1950-х годах были переселены в село Учкент.

Видеообращение сельчан к Сергею Меликову опубликовал сегодня член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. "Обращение к главе РД С.Меликову жителей села Ахатлы, расположенного рядом с Чиркейским водохранилищем", - написал он в аннотации к видео в своем телеграм-канале.

В кадре видны 13 мужчин разного возраста, обращение от их имени зачитывает с листа бумаги один из собравшихся. "Мы уроженцы селения Ахатлы. Наше родное село расположено в одном из самых живописных мест на берегу реки Сулак и Чиркейского водохранилища. С нашей стороны начинается расщелина Сулакского каньона. Но туристический бум, который охватил всю республику, привел к тому, что на нашу землю стали посягать разные люди, посчитавшие ее лакомым куском для развития туризма", - указали авторы обращения.

Территория у Чиркейского водохранилища и Сулакский каньон пользуются популярностью у туристов, и в мае 2021 года часть пользователей дагестанского сегмента соцсетей заявила, что в загрязнении водохранилища виноваты в первую очередь туристы и те, кто зарабатывает на оказании туристических услуг. Водоем загрязняют и сами местные жители, возразили их оппоненты.

Землю "продают и разбазаривают по кусочкам" – в частности, "прямо на берегу водохранилища" несколько земельных участков площадью в несколько гектаров, заявили сельчане. До этого, по их словам, было создано и намеренно подверглось процедуре банкротства предприятие, занимавшее земельные участки, которые затем "без ведома и согласия" сельчан переданы Минимущества.

"Сергей Алимович, услышьте нас хотя бы так. Администрация Кумторкалинского района, министерство имущества и все остальные, кто должен был защищать наши права, бездействуют. А отдельные чиновники помогают распродать нашу землю. Здесь есть прекрасная возможность помочь нам восстановить наше село и получить отличную туристическую локацию", - говорится в обращении.

Сельчане попросили Меликова "разобраться и наказать виновников". "И помочь нам восстановить статус села, как это было сделано в Старом Зубутли – это наши соседи с другой стороны каньона. Очень надеемся, что будут приняты хоть какие-то меры", - подытожили авторы обращения.

Сергей Меликов, по состоянию на 12.10 мск, не отреагировал в своем телеграм-канале на обращение сельчан. Администрация Кумторкалинского района и Минимущества к этому времени также не прокомментировали на своих сайтах и во "ВКонтакте" версию жителей села.

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