Дагестанские сельчане выступили против строительства на Чиркейском водохранилище

06 января 2023, 07:06

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После строительства рыбоводных хозяйств на Чиркейском водохранилище вода станет непригодной для питья, поделились опасениями жители села Чиркей в видеообращении к жителям и властям Дагестана, призвав повлиять на ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря 2022 года член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видеообращение жителей села Ахатлы к Сергею Меликову. В обращении сельчане пожаловались главе Дагестана на то, что привлекательные для туристического бизнеса земельные участки около Чиркейского водохранилища передаются в частную собственность без согласия сельчан, а чиновники бездействуют.

Очередное видеообращение сельчан Шамиль Хадулаев опубликовал сегодня, 6 января, в своем телеграм-канале. "Теперь жители селения Чиркей предупреждают, чтобы территорию водохранилища не разбазаривали под некоторые нужды", - пояснил он в публикации.

На кадрах видны 13 мужчин, стоящих на фоне водоема. От их имени обращение зачитывает с листа бумаги один из собравшихся. "Обращение жителей села Чиркей Буйнакского района ко всем жителям Дагестана. Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства объявляет торги на шесть участков водной поверхности Чиркейского водохранилища общей площадью 320 гектаров для строительства там хозяйств для разведения рыбы", - говорит на видео мужчина.

Вода в Чиркейском водохранилище – питьевая, отметили авторы обращения. "Водой из Чиркея снабжаются Махачкала, Буйнакск, Хасавюрт, Кизилюрт и много сел вокруг этих городов. В перспективе – строительство водопровода до Каспийска и Избербаша", - заявили они.

В апреле 2022 года Сергей Меликов анонсировал строительство водовода до Каспийска и Избербаша. "Мы начинаем сегодня с основной ветки водовода, которая проведёт линию водоснабжения от Чиркейского водохранилища до Махачкалы и Каспийска. Важно это ещё и тем, что она будет являться ключевой, и в последующем её можно будет развивать по другим районам, в том числе крупным городам. Если дальше продолжать – Каспийск, дальше Избербаш, дальше Дербент. То есть, по сути дела, всю территорию Дагестана мы здесь можем охватить", - отметил глава республики.

Авторы обращения выразили опасение, что вода станет непригодной для питья, "ведь корм для рыб – это смесь многих химикатов". "Выступаем категорически против строительства рыбоводных хозяйств на водохранилище. Все прибрежные земли вокруг озера принадлежат Чиркею. Жители села на сходе решили не предоставлять ни одного квадратного метра земли для строительства подходных путей и другой инфраструктуры. Уважаемые дагестанцы, просим всех поддержать нас, не оставайтесь в стороне. Мы обращаемся к правительству Дагестана, к главе республики, к тем, кто может повлиять на эту ситуацию. Давайте вместе сохраним наше общее достояние. А тех, кто будет участвовать в аукционе, предупреждаем заранее о нашей решимости не допустить строительства рыбоводных сооружений на Чиркейском водохранилище", - говорится в опубликованном видеообращении.

Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства, по состоянию на 07.00 мск 6 января, не разместило на своем сайте информацию об аукционе, о котором говорят авторы обращения.

Согласно данным на сайте ведомства, торги на право заключения договора пользования рыбоводными участками Чиркейского водохранилища объявлялись лишь в 2021 году, речь шла о трех участках общей площадью 16,2 гектара.

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