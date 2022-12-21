Жители Хамавюрта попросили Меликова вмешаться в земельный конфликт

21 декабря 2022, 13:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жителям села Хамавюрт негде пасти скот, потому что чиновники продают пригодные для выпаса земельные участки, а на возмущение не реагируют, пожаловались авторы обращения к главе Дагестана Сергею Меликову, попросив его вмешаться в ситуацию.

Обращение жителей села Хамамюрт Хасавюртовского района к главе Дагестана Сергею Меликову опубликовано 20 декабря в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны 153,4 тысячи пользователей "ВКонтакте". На кадрах видео показаны несколько десятков мужчин разного возраста, в начале ролика от их имени говорит один из мужчин.

"Не согласны с тем, что раздают наши земли… Это места для пастбища. Мы сейчас обращаемся к главе района, главе республики – не раздавать эти земли… Многие уже потеряли работу, продают свою скотину, потому что нет места. Они гуляют по другим пастбищам, рядом с ближайшими селами, потому что у нас нет места для пастбища", - говорит сельчанин на русском языке.

Он пояснил, что другие участки земель ранее были "розданы". "Один, двое-трое человек забрали 50-100 гектаров нашей земли, и у нас нет места для того чтобы пасти свою скотину", - сказал один из авторов обращения.

Далее в ролике показаны выступления еще нескольких немолодых мужчин, двое из них говорят не на русском языке. В конце видео выступил немолодой мужчина с эмоциональным обращением к чиновникам на русском языке. "Мы знаем, как творятся эти дела. Если они придут и будут забирать наши участки, это приведет к столкновению, вы понимаете это? К вам обращались десять раз, сто раз, вы не реагируете, вам земля нужна, а не наши желания… Мы не хотим отдавать наши пастбища!" – сказал он.

Автор публикации представился жителем села Хамавюрт. "Я хочу, чтобы это обращение дошло до главы республики Дагестана Сергея Алимовича Меликова. У нас почти все земли села проданы, кто бы ни приходил главой села, продавал, сколько мог, земли, и только осталось одно поле для пастбища домашней скотины", - написал он.

По словам автора публикации, сейчас местный чиновник "хочет продать и это оставшееся поле". "Но люди возмутились этому, собрались все вместе, обратились к главе села, потом написали заявления и жалобы в нужные инстанции, и ноль реакции. Через некоторое время эти люди и глава села пришли с "зеленкой" 1 на эту местность, и оформили это поле на неизвестных лиц. И сейчас они собираются продать эти земельные участки по 7 и по 10 соток. И от этого страдают простые жители села, которые держат скот, этим и живут, возможно, и зарабатывают этим себе на жизнь. И так этого места не хватало, что домашняя скотина паслась, на территории близлежащих сёл", - написал он.

Сергей Меликов, по состоянию на 13.15 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале обращение сельчан.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.