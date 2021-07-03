Обращение туристки к Меликову по поводу работы цитадели Нарын-кала вызвало спор в соцсети

03 июля 2021, 21:00

Часть пользователей Instagram раскритиковала туристку, попросившую главу Дагестана продлить время посещения цитадели Нарын-кала в Дербенте. Их возмущение вызвали слова о том, что крепость принадлежит ЮНЕСКО и не является собственностью региона. Некоторые комментаторы поддержали предложение туристки, а также высказали удивление агрессивностью отдельных участников обсуждения.

В нескольких пабликах соцсети Instagram 3 июля было опубликовано видео, в котором туристка обратилась к главе Дагестана Сергею Меликову с просьбой продлить время посещения цитадели Нарын-кала в Дербенте. "Памятник архитектуры, который мы хотим увидеть, работает всего до шести часов. Я думаю, что это всё-таки неправильно", - сказала женщина. Она предложила увеличить время работы до восьми часов. "Здесь стоит куча людей, мне кажется это просто неуважение к туристам, которые приехали посетить памятник ЮНЕСКО, не собственность Дагестана", - сказала туристка.

Дербентская крепость - часть оборонительной системы (Кавказская стена), защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера в обход Кавказских гор, вдоль побережья Каспийского моря. Система включала в себя городские стены, цитадель (Нарын-кала), морские стены и Горную стену Даг-бары. Крепость Нарын-кала в 2003 году включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году крепость по результатам голосования прошла в третий тур (1 450 312 голосов) конкурса "Россия 10". По итогам голосования Нарын-кала заняла 15-е место среди достопримечательностей России. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка о крепости Нарын-кала.

Это видео в Instagram-паблике golos.dagestana, у которого около одного миллиона подписчиков, к 20.00 мск набрало 117 758 просмотров и 999 комментариев.

Многие пользователи соцсети возмутились словами туристки о принадлежности цитадели Нарын-кала в Дербенте ЮНЕСКО. "Не собственность Дагестана кричит. Твоя что ли собственность??? То, что в Дагестане, является собственностью Дагестана", - заявил pro100xabib. "Зачем акцентировать на том, что это не собственность Дагестана? Не нравится что-то - катитесь к себе!" - считает crugover_derbent.

"Объясните там кто-нибудь ей, что ЮНЕСКО - это комитет по контролю сохранения подобных сооружений, а не собственник нашей цитадели", - пояснил abzhaliev.hamza. "Теперь туристы свои права качают", - возмутился diads_35.

Пользователь aaa948t_jt поддержал предложение туристки об увеличении времени работы: "Это как с села приезжаешь за 100 км в районный центр за справкой, и тебе говорят: "У нас сегодня короткий день! Приходите завтра!". "В Дагестане реально люди работать и зарабатывать не хотят. Ну не хотят, так не хотят... но пусть не ноют, что нет денег, за бесплатно работать никто не предлагает. Просто именно сейчас, когда идёт поток туристов, ведь можно подзаработать. Люди все в штыки воспринимают", - отметил aidka407. "Может, они не хотят работать ещё несколько часов. И вообще они не обязаны работать там столько", - считает ubeida_.

В Instagram-паблике eto_dagestan, у которого около 614 тысяч подписчиков, к 20.00 мск это видео набрало 18 346 просмотров и 134 комментария.

"Все, что в нашей республике - это собственность народа Дагестана, а открыто там или нет - это другой вопрос. Приходите, смотрите", - заявил nurmagomedov_shamil006.

"Это все равно, что зайти в чужой дом и пойти, к примеру, открыть кран в ванной со словами - вода же не твоя собственность. На дагестанской земле и у дагестанцев под присмотром! И почему некоторые туристы считают правильным буквально тыкать Дагестану?!" - возмутился gng1222. "Это собственность Дагестана. А закрывают его в такое время, чтоб вы же, туристы, на маршрутки успевали. И еще у работающих там людей есть и свои дела", - напомнил aminat2948.

Пользователь ma_ke_up_saida объяснил ограничение времени посещения крепости: "Обойти крепость за пять минут невозможно, в связи с этим, наверно, и такой график работы, после восьми пусть по набережной или в городе гуляют".

"Каждый турист, который побывает в Дагестане, отзывается о нашей республике только с восхищением, все говорят о гостеприимности, о добродушии, об отзывчивости нашего народа. Но когда зайдёшь читать комментарии, сразу такое мнение улетучивается …. Сколько оскорблений, нецензурной брани, агрессии", - возмутился гневными комментариями в адрес туристки oksi_nail_kaspi.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что критика в адрес туристов от местных жителей в Дагестане звучала и раньше. Так, в мае местные жители обвинили туристов в загрязнении водохранилища у Чиркейской ГЭС. Водоем загрязняют и сами местные жители, возразили тогда их оппоненты. Приезжающие в Дагестан туристы также неоднократно высказывали свои претензии. Например, 10 мая участники экспедиции на внедорожниках призвал руководство Дагестана ликвидировать свалку в посещаемом туристами месте близ села Анди в Ботлихском районе.