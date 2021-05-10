Участники экспедиции призвали чиновников убрать свалку в горах Дагестана

10 мая 2021, 13:51

Туристы на внедорожниках раскритиковали сегодня руководство Дагестана за свалку в горах близ села Анди. Местные чиновники безразличны к проблеме стихийных свалок, заявили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта в дагестанских Instagram-пабликах распространилась видеосъемка стихийной свалки мусора близ Сулакского каньона в Казбековском районе Дагестана. Комментаторы потребовали от властей реакции на происходящее, а также раскритиковали местных жителей за причиненный экологии вред.

Участники экспедиции на внедорожниках призвали сегодня руководство Дагестана ликвидировать свалку в посещаемом туристами месте близ села Анди в Болтихском районе. Местные чиновники безразличны к проблеме стихийных свалок, заявили пользователи Instagram.

Представитель группы туристов, совершающих экспедицию по Северному Кавказу на внедорожниках, распространил сегодня видеообращение к властям Дагестана. На видео, опубликованном сегодня в Instagram-паблике "Новости Дагестана", демонстрируется обрыв в горах, засыпанный мусором.

"Это наш базовый лагерь в районе села Анди. Красивейшее место — глубочайшие овраги, горы. <...> Но все это омрачает вот этот вид. Местные власти свозят мусор и выбрасывают его в пропасть. <...> Сюда приезжают туристы. <...> Решите вопрос с мусором — это я сейчас обращаюсь к руководству Республики Дагестан", — говорит за кадром один из организаторов экспедиции, Евгений Шаталов. Он подчеркивает, что это "местные власти именно таким образом решают вопрос с вывозом и утилизацией мусора".

За два часа, к 13.51 мск 10 мая, эта публикация собрала 14,066 тысячи просмотров, 796 "лайков" и 84 комментария. У паблика 319 тысяч подписчиков.

Читатели паблика поддержали это видеообращение. "Совершенно прав автор", — написал daredzan. Пользователи соцсети посетовали, что проблема утилизации мусора актуальна для всего Дагестана, но власти не реагируют на жалобы. "Это сейчас в каждом селе", — заявил eldar_yzpokoysya. "Когда местные возмущаются, не реагируют власти. Может, теперь внимание обратят!" — написала alya_makhmudova. "Позорники, сейчас вся Россия увидит, в какой грязи живет Дагестан", — возмутилась riba.kaspiisk.

В начале 2021 года компания "Лидер" окончательно отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, что вызвало мусорный коллапс. Власти Махачкалы отчитались о решении проблемы с мусором лишь в начале марта. Тогда же на постепенное улучшение ситуации указали и жители Каспийска.

Мусорная проблема сказывается на туристическом потенциале республики, полагает lunnaiasanata. "Стыдно за своих. [Власти] хотят туристов привлекать — сперва надо культуру поднять с колен, а потом громко заманивать туристов", — написала пользовательница соцсети.

"Да им в руководстве [республики] вообще <нет дела до> туристов, до своего народа. На Сулакском каньоне что творится — сразу после дубков пакеты всюду, никаких условий", — возмутился adlan.oae.

Сулакский каньон — одна из самых ярких природных достопримечательностей Дагестана, расположен в Казбековском районе, к северу от Гимринского хребта, где берет свое начало река Сулак. Каньон является своеобразной визитной карточкой и туристическим флагманом региона, сказано в справке на сайте администрации Казбековского района.

"Руководство Дагестана денюжку дербанит (то есть делит. - Прим. "Кавказского узла"), которую вы, туристы, здесь оставляете", — заявил kmurads. "Они не могут решать проблемы республики — они заняты решением своих личных проблем с нехваткой финансов!" — написал о руководстве республики shamil_999111.

На сайтах администрации Ботлихского района и главы Дагестана, по состоянию на 13.20 мск 10 мая, не появилось комментариев относительно видеообращения туристов.