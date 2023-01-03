Комбатант из Абхазии погиб на Украине

03 января 2023, 16:58

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Дмитрий Цвижба погиб на Украине, его тело доставлено в Сухум, сообщило сегодня МЧС Абхазии.

Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре 2022 года Артур Киркинадзе, воевавший в составе одного из добровольческих подразделений в ДНР, погиб на Украине.

"Накануне ночью сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в Сухум тело Дмитрия Тимуровича Цвижба, 1991 года рождения, погибшего в боях за освобождение Донбасса", указано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

О гибели трех добровольцев из Абхазии, воюющих в составе батальона «Пятнашка», агентство "Апсныпресс" сообщило 29 декабря. Президент Абхазии Аслан Бжания поручил МЧС доставить тела погибших на родину, указано в сообщении.

30 декабря 2022 года МЧС отчиталось, что удалось вынести с поля боя лишь тело одного из погибших, проинформировало в тот же день "Эхо Кавказа"*.

Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

В начале июля 2014 года Ахра Авидзба уехал в Донбасс, собрав отряд добровольцев из 20 человек. Возглавил интербригаду (батальон) "Пятнашка", получил звание полковника, награжден звездой Героя ДНР. Позднее был назначен начальником отдела ракетно-артиллерийского вооружения ДНР. Помимо позывного "Абхаз" получил прозвище "донецкий Ленин". Боевой опыт оказался востребован в Сухуме - в Абхазии в 2019-2020 годах Авидзба возглавил уличные беспорядки для смещения президента Абхазии Хаджимба, был назначен помощником нынешнего президента Аслана Бжании. 4 марта 2021 года Видзба со своими охранниками был арестован по обвинению по делу о незаконном хранении оружия. 11 июня Гулрыпшский районный суд признал Ахру Авидзбу виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и приговорил к трем годам условно со штрафом в 10 тысяч, говорится в справке "Кавказского узла" "Что скрывается за арестом Ахры Авидзбы".

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