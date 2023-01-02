Уроженец Волгоградской области убит на Украине

По данным из открытых источников, Вадим Григоров находился в местах лишения свободы. Этой осенью мужчина получил возможность подписать контракт и отправился в зону спецоперации, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 191 уроженца Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.