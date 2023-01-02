02 января 2023, 21:40

Уроженец Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Вадим Григоров из хутора Клетского Среднеахтубинского района погиб на Украине, сообщили в сельской администрации. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 191 жителя Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий Рамиз Мамедов стал 190-м уроженцем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Под Волгоградом сегодня похоронили 33-летнего бойца ЧВК Вадима Григорова, погибшего на Украине. Информацию об этом подтвердили в администрации Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района, сообщило сегодня издание V1.

По данным из открытых источников, Вадим Григоров находился в местах лишения свободы. Этой осенью мужчина получил возможность подписать контракт и отправился в зону спецоперации, указано в сообщении. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 191 уроженца Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Десантник из Камышина погиб на Украине", "Жены мобилизованных волгоградцев пожаловались в прокуратуру", "Подтверждена гибель на Украине семи военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

02 января 2023, 22:35

  • Опубликовано видео разгона протестов в Каякенте

    Жители Каякента, недовольные ходом следствия по делу об убийстве юноши, перекрыли движение по трассе, однако их разогнали силовики, следует из опубликованных в Telegram-каналах видеозаписей с места событий. 

02 января 2023, 20:43

02 января 2023, 19:50

02 января 2023, 18:58

02 января 2023, 18:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи