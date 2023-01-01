Военный из Волгограда погиб на Украине

01 января 2023, 12:01

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Военнослужащий Рамиз Мамедов погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 190 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря стало известно, что капитан Дмитрий Щеткин, сержанты Нариман Жусупов и Владимир Евдокимов, рядовой Максим Булгаков погибли на Украине. На эту дату была официально подтверждена гибель во время спецоперации на Украине как минимум 189 военных из Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Волгограда Рамиз Мамедов, передал портал Battime.ru.

Сведения о гибели Мамедова во время спецоперации официально подтвердили в администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области, где он был похоронен, передал "Волгоград Онлайн".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 190 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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