01 января 2023, 12:01

Военный из Волгограда погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащий Рамиз Мамедов погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 190 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря стало известно, что капитан Дмитрий Щеткин, сержанты Нариман Жусупов и Владимир Евдокимов, рядовой Максим Булгаков погибли на Украине. На эту дату была официально подтверждена гибель во время спецоперации на Украине как минимум 189 военных из Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Волгограда Рамиз Мамедов, передал портал Battime.ru.

Сведения о гибели Мамедова во время спецоперации официально подтвердили в администрации Задоно-Кагальницкого сельского поселения Семикаракорского района Ростовской области, где он был похоронен, передал "Волгоград Онлайн".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 190 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Десантник из Камышина погиб на Украине", "Жены мобилизованных волгоградцев пожаловались в прокуратуру", "Подтверждена гибель на Украине семи военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 января 2023, 11:04

01 января 2023, 10:06

  • 1 Азербайджанские активисты продолжили протест в Лачинском коридоре в новогоднюю ночь

    Азербайджанские экоактивисты 21-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Кризис в Лачинском коридоре может быть решен, если российские миротворцы получат международный мандат, чтобы иметь право на применение силы, считает глава МИД непризнанной республики Давид Бабаян.

01 января 2023, 09:11

01 января 2023, 08:15

  • Жители Нагорного Карабаха встретили Новый год в условиях блокады

    Из-за блокировки Лачинского коридора в этот Новый год в Нагорном Карабахе не ощущалось праздничного настроения, и среди людей растет тревога, рассказали местные жители. В Ереване часть жителей непризнанной республики, которые из-за блокады не смогли вернуться на родину, встретили Новый год на территории пантеона Ерлабур.

01 января 2023, 07:18

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи