30 декабря 2022, 00:15

Четыре военных из Волгоградской области погибли на Украине

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Капитан Дмитрий Щеткин, сержанты Нариман Жусупов и Владимир Евдокимов, рядовой Максим Булгаков погибли на Украине. С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель там как минимум 189 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", десантник Жумабай Раизов стал по меньшей мере 185-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Капитан Дмитрий Щеткин, сержанты Нариман Жусупов и Владимир Евдокимов, рядовой Максим Булгаков погибли на Украине, 29 октября их родным переданы ордена Мужества, сообщил на своем сайте музей-заповедник "Сталинградская битва", где состоялось вручение наград.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 189 военных из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти Северной Осетии подтвердили гибель четверых военных на Украине", "Подтверждена гибель на Украине семи военных из Волгоградской области", "Два уроженца Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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