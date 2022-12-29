Десантник из Камышина погиб на Украине

29 декабря 2022, 14:11

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Звание героя России присвоено посмертно десантнику Жумабаю Раизову, служившему в Камышине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 185 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб военный из Еланского района Александр Бузунов. Он стал, по меньшей мере, 144 военнослужащим из Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб служивший в Камышине 26-летний десантник, старший лейтенант Жумабай Раизов, сообщил сегодня "Блокнот Камышин".

Получив ранение, Раизов продолжил руководить ротой, насколько у него хватило сил. Указом президента России Владимира Путина военнослужащему посмертно присвоено звание героя России, передал "Блокнот Волгоград".

Жумабай Раизов родился в деревне Благодатное Казанского района Тюмеской области. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, информировал "Коммерсант".

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