Уроженец Волгоградской области погиб в военной операции

25 декабря 2022, 18:28

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Александр Бузунов из Еланского района погиб в зоне военной операции, сообщил глава муниципалитета. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 184 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря власти подтвердили гибель на Украине семи военных из Волгоградской области. Таким образом, с начала военной операции была подтверждена гибель на Украине не менее 183 уроженцев региона.

В Еланской средней школе открыли мемориальную доску в память о бывшем ученике Александре Бузунове, который погиб в военной операции, сообщает сегодня со ссылкой на главу Еланского района Дмитрия Литвинова ИА «Высота 102».

Александр Бузунов погиб 1 июня "при исполнении воинского долга" и посмертно награжден орденом Мужества, написал глава района на своей странице во "ВКонтакте". "После торжественной линейки и минуты молчания к памятной доске были возложены цветы", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 184 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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