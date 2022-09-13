Доброволец из Абхазии погиб на Украине

13 сентября 2022, 09:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело погибшего Артура Киркинадзе, воевавшего в составе одного из добровольческих подразделений в ДНР, доставлено в Сухум.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле заслуженный артист Южной Осетии и Абхазии Роберт Кулумбегов и житель Очамчырского района Абхазии Ахра Киркинадзе погибли в боях на Украине . Они были добровольцами батальона "Пятнашка" под командованием Ахры Авидзбы.

Артур Киркинадзе погиб 8 сентября, сообщает abkhazinform.com.

Тело погибшего было доставлено на родину 11 сентября, похороны состоятся сегодня, 13 сентября в селе Кутол, сообщает тг-канал МЧС Абхазии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, которые погибли в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

В начале июля 2014 года Ахра Авидзба уехал в Донбасс, собрав отряд добровольцев из 20 человек. Возглавил интербригаду (батальон) "Пятнашка", получил звание полковника, награжден звездой Героя ДНР. Позднее был назначен начальником отдела ракетно-артиллерийского вооружения ДНР. Помимо позывного "Абхаз" получил прозвище "донецкий Ленин". Боевой опыт оказался востребован в Сухуме - в Абхазии в 2019-2020 годах Авидзба возглавил уличные беспорядки для смещения президента Абхазии Хаджимба, был назначен помощником нынешнего президента Аслана Бжании. 4 марта 2021 года Видзба со своими охранниками был арестован по обвинению по делу о незаконном хранении оружия. 11 июня Гулрыпшский районный суд признал Ахру Авидзбу виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и приговорил к трем годам условно со штрафом в 10 тысяч, говорится в справке "Кавказского узла" "Что скрывается за арестом Ахры Авидзбы".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.