Власти Кубани отреагировали на сообщения о разнарядке на военные сборы

03 января 2023, 08:50

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Информация о том, что военкомат Кубани требует от предприятий выделить сотрудников для отправки на военные сборы, не соответствует действительности, заявил краевой оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию, 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Оперативный штаб Кубани объявил фейком опубликованное в соцсетях письмо от имени военкомата Краснодарского края о необходимости призыва сотрудников "ряда предприятий и учреждений" на военные сборы.

"Распространяемое якобы письмо Военный комиссариат Краснодарского края не рассылал, подобных задач в настоящее время нет. Сама подделка сделана грубо и с существенными ошибками", - сообщил оперштаб вечером 2 января в своем телеграм-канале.

Опубликованное письмо написано не на бланке военного комиссариата, а кроме того, военкомат Кубани не отправляет письма предприятиям напрямую, это делают военкоматы муниципалитетов. Другой признак фейка – упоминание в письме правительства Кубани, заявили власти. "В нашем регионе нет правительства региона. На Кубани - администрация Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Публикация с фотографией письма размещена, в частности, в телеграм-канале «Подслушано в Ейске» за четыре часа до реакции оперштаба. "Работаю на предприятии […] у нас в Краснодаре, и сегодня нам в чат прислали фотографии письма, которое сегодня принесли из военкомата. Суть в том, что 20 человек из нашего предприятия отправляют на военные сборы на 45 дней. Но что это за сборы в самом начале года", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано фотографией письма, в котором содержится требование направить 20 человек в возрасте до 45 лет 5-6 января в военкомат, где им будут вручены повестки о привлечении на 45-суточные военные сборы. Требования согласованы с правительством Краснодарского края, отмечается в опубликованном письме.

К 08.45 мск под публикацией в анонимном телеграм-канале опубликовано 930 комментариев, но большинство из них не относятся к теме публикации. Пользователи, прокомментировавшие опубликованное письмо, не высказали сомнений в его достоверности.

Под сообщением в телеграм-канале оперштаба Кубани, по состоянию на 08.45 мск, нет комментариев.

Напомним, 21 сентября 2022 года, в день объявления мобилизации, был опубликован приказ военного комиссара по Ейскому и Щербиновскому районам Кубани, в котором содержался пункт о запрете военнообязанным выезжать из своих населенных пунктов. Оперштаб Краснодарского края назвал фейком эту информацию, а краевой военкомат признал, что районный военком ошибочно запретил военнообязанным покидать место жительства.

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