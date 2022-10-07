Чиновники на Кубани объяснили раздачу повесток заботой о военнообязанных

07 октября 2022, 15:10

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Повестки от имени главы сельского поселения на Кубани были "предварительными", чтобы уберечь военнообязанных от наказания за неявку в военкомат по мобилизации, объяснили в администрации поселения.

Как писал "Кавказский узел", на Кубани уже были зафиксированы нарушения при мобилизации граждан. Так, родственники 38-летнего краснодарца Василия Малиночки добились отмены решения о его мобилизации, указав, что у мужчины дефект зрения и специальность, допускающая отсрочку от службы.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района выписала местным мужчинам повестки в военкомат, сообщило сегодня издание "Подъем". Публикация проиллюстрирована фотокопией повестки с печатью и подписью главы поселения Натальи Желтобрюховой. Повестка предписывает адресату, имя которого заретушировано, явиться 27 сентября в военный комиссариат Тимашевского и Калининского района с документами и вещами в связи с объявлением частичной мобилизации.

Сотрудник администрации Поселкового сельского поселения пояснил, что это были «предварительные повестки», призванные не допустить наказания жителей за неявку в военкомат.

"Глава прямо повестки не выписывала, это были предварительные повестки. Сами военкоматы не знали, как это правильно всё организовать, и это уже вопрос к ним. Нам пришли списки граждан в запасе, которые должны явиться в военкомат. Сотрудник военно-учётного стола стал обзванивать мужчин из списка. Все единогласно заявили, что не сдвинутся с места, пока не будет повестки. Военкомат сказал, пишите им свои предварительные повестки, чтобы они явились, поскольку там был аврал на тот момент", - сказал он.

По словам представителя администрации, "людям объясняли, что это предварительная повестка". "Что там они получат повестки военкоматовские. Это не было решение главы или что-то незаконное. Да, может быть, это было немного неправильно, но люди бы не явились вообще. Это была забота о гражданах, поскольку известно, как сейчас карается неявка в военкомат", - приводит его слова издание.

Администрация сельского поселения, по состоянию на 14.57 мск, не прокомментировала на своем сайте ситуацию.

Напомним, 21 сентября, в день объявления мобилизации, был опубликован приказ военного комиссара по Ейскому и Щербиновскому районам Кубани, в котором содержался пункт о запрете военнообязанным выезжать из своих населенных пунктов. Военкомат Кубани признал, что районный военком ошибочно запретил военнообязанным покидать место жительства.

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