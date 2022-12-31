Слова Кадырова о роли женщин в воспитании детей возмутили пользователей соцсети

31 декабря 2022, 16:47

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Одинокие женщины не способны воспитать сына настоящим мужчиной, заявил Рамзан Кадыров. Пользователи Instagram* сочли это заявление чрезмерно категоричным, некоторые в ответ предложили Кадырову прекратить отправку мужчин из Чечни на Украину.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря Рамзан Кадыров провел пресс-конференцию, на которой заявил, в частности, о том, что жители Чечни, участвующие в военной операции на Украине, отправились на нее добровольно.

Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России. 19 ноября Кадыров заявил, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции". С начала военной операции на Украине побывали более 20 тысяч чеченских бойцов, девять тысяч находятся там, сообщил 15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Одинокой матери не воспитать из мальчика настоящего мужчину, заявил 29 декабря в прямом эфире Рамзан Кадыров. "На самом деле никак [не воспитать], потому что женщина может дать сыну только материнскую любовь. Дух отцовский, гены - это передаётся... Пока ты есть - ты отец, а ребёнок, сколько бы ему не было лет - он ребёнок. Это очень сложное направление - создание семьи, это работа на всю жизнь. Я считаю, что мать может дать только материнскую любовь, нужен отец. Если бы это не было так, Всевышний не сделал бы так", - привело в тот же день слова Кадырова государственное ИА "Чечня Сегодня".

К 16.45 мск 31 декабря под публикацией размещено 146 комментариев. Авторы некоторых из них поддержали позицию главой Чечни. "Так и есть. Мальчик должен видеть пример настоящего мужчины рядом", - написал, в частности, timbukr. "Полностью поддерживаю слова Рамзана Ахматовича! Для воспитания мужчины нужен мужской пример рядом с ребёнком!" – высказался history_t_28.

При этом авторы большинства комментариев, опубликованных на русском языке, не согласились с Кадыровым. Многие из них обратили внимание, что заявление главы Чечни прозвучало на фоне военной операции на Украине.

"Значит, все мальчики, чьи отцы погибнут на [Украине], вырастут ненастоящими мужчинами? О чем думает человек, говоря такое? Все дети, чьи отцы погибли в [военной операции], дети сподвижников - не настоящие мужчины? Все сироты - не настоящие мужчины?" – возмутилась, в частности, aminashaxbanova.

"И поэтому он отправляет наших братьев пачками […] на Украину. Кто об этих детях должен позаботиться, вырастить без отца?" – заметил idris_gazgeriev006. "Тогда не отправляйте отцов на Украину, не оставляйте детей сиротами, жен вдовами", - предложил Кадырову wahidana_777. "Верните отцов с войны", - согласился gabarovv.

"Если бы уважаемый Рамзан не допустил в ЧР безработицы, то, возможно, меньше солдат было бы на Украине", - отметила elena_kyzmenko_18.

По данным Росстата на начало 2022 года, 297,9 тысячи жителей Чечни (19,5% населения республики) жили за чертой бедности. По данным Чеченстата на 1 июня 2022 года, из 652 тысяч жителей Чечни работоспособного возраста 71,7 тысячи (11%) - безработные.

Другие пользователи также подвергли критике слова Рамзана Кадырова. "Мдааа. Получается, что женщины, у которых умерли мужья, или в разводе и дети с ней, у таких будут не мужчины расти? Ну и логика, конечно же", - написал, в частности, vashka__21.

"Я знаю женщину, и не одну, которые воспитали и воспитывают таких сыновей, которых 10 мужчин вместе не смогут воспитать", - поделился serdcem_my_vmeste2. "Женщина, которая родила мужчину, и воспитать мужчину тоже сможет. Будучи в браке, многие мужчины не участвуют в воспитании детей", - заметила ibragimova496.

"Мой отец рано потерял своего отца и вырос с мамой, она дала ему образование, живя в нищете, отправила на высшее образование, сделала все ради его будущего, и отец - самый идеальный пример настоящего мужественного мужчины! И не надо мне тут "женщина не может"", - высказался im_a_hairdresser.90.

"Одинокая женщина ради сына на все готова.А одинокие мужчины, которые отнимают [у матери после развода] сыновей или дочерей, те не воспитывают сына, потому что заняты поиском другой женщины или работы", - поделился мнением kra_sami_2022_95.

Напомним, Рамзан Кадыров позиционирует себя как блюстителя чеченских традиций. В частности, в октябре 2019 года ЧГТРК "Грозный" опубликовала телесюжет "Историческое обращение главы Чеченской Республики", в котором Кадыров, в частности, выступил за сохранение строгих традиционных норм на похоронах. Контролировать каждого человека можно только через традиции, и Кадыров "пытается изобразить из себя истинного чеченца, показать, что он и только он имеет право решать, как кому себя вести", пояснил тогда руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

В сентябре 2019 года Рамзан Кадыров, публично комментируя опубликованные в соцсетях свадебные видео, заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. После этого пять участников свадеб записали видео с извинениями. Среди них была и работница сферы культуры, которая публично извинилась за пение на свадьбе. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов тогда напомнил, что ранее сам Кадыров нарушил обычаи, рассказав на федеральном канале об отношениях с женой. Пользователи YouTube согласились, что у Кадырова нет морального права критиковать нарушителей чеченских традиций.

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