Слова Кадырова о женщинах вошли в противоречие с действиями чеченских властей

30 ноября 2021, 13:50

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Проявление уважения к женщинам соответствует чеченским традициям и не считается постыдным, объявил сегодня Рамзан Кадыров. Это заявление прозвучало на фоне принятой в Чечне практики публичных порицаний женщин и давления на девушек, носящих никабы.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров позиционирует себя как блюстителя чеченских традиций. В частности, в октябре 2019 года ЧГТРК "Грозный" опубликовала телесюжет "Историческое обращение главы Чеченской Республики", в котором Кадыров, в частности, выступил за сохранение строгих традиционных норм на похоронах. Контролировать каждого человека можно только через традиции, и Кадыров "пытается изобразить из себя истинного чеченца, показать, что он и только он имеет право решать, как кому себя вести", пояснил тогда руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

Люди, не разбирающиеся в тонкостях ислама и чеченских традициях, ошибочно полагают, что в чеченском обществе преобладает женоненавистничество, написал сегодня Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

"Да что уж говорить, даже некоторые суровые и строгие джигиты считают, что проявлять уважение к матерям, сестрам и женам в виде букета цветов, подарков и теплых поздравлений - это постыдный поступок. Не надо быть столь жёстким по отношению к прекрасному и слабому полу. Им и без этого нелегко. [...] Нет никаких сомнений в том, что мы должны [...] быть с нашими женщинами терпеливыми, проявлять к ним больше внимания и тепла, заботиться о них", - написал глава Чечни.

Он напомнил, что 28 ноября отмечался День матери. "Позавчера у нас был замечательный повод побыть в кругу семьи, обрадовать наших дорогих женщин и поздравить их с Днем матери. Но, как всегда, находятся те, кто переворачивает это вверх дном и обвиняет мусульман в праздновании немусульманских дат. Сдается мне, что такие невежды не умеют быть благодарными даже своим матерям, подарившим им жизнь! Для них поясняю: наши празднования - это не застолья с распитием спиртных напитков и не дискотеки в ночных барах", - написал Кадыров.

День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2021 году он пришелся на 28 ноября. Праздник был установлен указом президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года, сообщило 28 ноября РИА "Новости".

Заявление Кадырова противоречит тактике властей Чечни

Авторы комментариев под публикацией Рамзана Кадырова согласились с необходимостью проявлять уважение к женщинам. При этом пользователь Антон Варюшин, назвавший себя жителем Москвы, критически воспринял публикацию главы Чечни.

"На словах это всё красиво, но на деле почему-то права женщин в южных республиках нещадно ущемляются. Я уж молчу о странах, живущих по закону шариата. Но я всячески поддерживаю посыл с уважением относиться к женщинам и их правам", - написал он.

Напомним, в сентябре 2019 года Рамзан Кадыров, публично комментируя опубликованные в соцсетях свадебные видео, заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. После этого пять участников свадеб записали видео с извинениями. Среди них была и работница сферы культуры, которая публично извинилась за пение на свадьбе. "Мы это видео сняли для семейного архива. Знали, что такие песни не соответствуют чеченским приличиям и адатам. [...] Отныне мы будем бдительными из-за допущенной нами оплошности", - покаялась женщина.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов тогда напомнил, что ранее сам Кадыров нарушил обычаи, рассказав на федеральном канале об отношениях с женой. Пользователи YouTube согласились, что у Кадырова нет морального права критиковать нарушителей чеченских традиций.

О практике публичных извинений, в том числе женщин, за жалобы на коррупцию и произвол чиновников и за нарушения принятых в Чечне правил можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

С давлением властей столкнулись в ноябре 2020 года и девушки, которые носили никаб (женский головной убор, закрывающий лицо, с прорезью для глаз). 30 ноября 2020 года ЧГТРК "Грозный" опубликовала телесюжет о "воспитательной беседе", которую провели с этими девушками муфтий Салах Межиев и начальник грозненского отдела полиции.

В частности, муфтий Чечни потребовал от девушек не путать предписания ислама с традициями народов Ближнего Востока, где носят никабы. "Закрывать лицо, как у вас сейчас, это традиции отдельных народов. Шариатом это не предусмотрено. [...] Хиджаб – обязателен, но лицо и руки надо оставлять открытыми", - сказал муфтий Чечни. Этот сюжет государственного телеканала стал очередным эпизодом многолетней кампании властей, добивающихся от жительниц Чечни соответствия требованиям к внешнему виду.

Самый первый эпизод кампании по насаждению женской "нравственности" в Чечне относится еще к 2006 году, когда Рамзан Кадыров был премьером Чечни, указала в 2011 году правозащитная организация Human Rights Watch. "Тогда он заявил, что использование мобильных телефонов негативно сказывается на моральном облике женщин, поскольку якобы дает им возможность флиртовать с мужчинами, назначать свидания и т.д. После этого было зафиксировано несколько случаев, когда сотрудники местных правоохранительных органов отбирали у девушек мобильные телефоны. Примерно в это же время Кадыров впервые публично заговорил о том, что чеченские женщины не должны ходить с непокрытой головой", - говорится в докладе правозащитной организации "Женщина должна знать свое место", опубликованном на "Кавказском узле".