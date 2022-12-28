Родные и адвокат Саакашвили пожаловались на ужесточение режима в клинике

28 декабря 2022, 05:57

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Сыну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Эдуарду отказали в свидании с отцом в клинике "Вивамед". По словам матери политика Гиули Аласания, в медучреждении ужесточили режим посещения. В последние дни Саакашвили запретили вести переписку, отметил адвокат Шалва Хачапуридзе.

Как писал "Кавказский узел", Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. 22 декабря американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно связанные с отравлением. Судья назначил следующее заседание на 29 декабря и посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро. 24 декабря Саакашвили отказался пройти тестирование на отравление без участия американских или европейских экспертов, выразив недоверие грузинским врачам, заявил его адвокат. 27 декабря он повторно отказался от тестирования.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Сына Михаила Саакашвили Эдуарда не пустили в клинику "Вивамед", куда он пришел, чтобы навестить отца. До этого матери бывшего президента Гиули Аласания удалось навестить сына, но она сообщила, что правила посещения ужесточены, пишет 27 декабря "Грузия-онлайн".

Аласания при этом отметила, что не знает, по какой причине ужесточили правила, а также отметила, что состояние здоровья бывшего президента тяжелое, сохраняется сильная слабость.

Об ужесточении правил в клинике сообщил и адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе. По его словам, бывшему президенту запретили вести переписку. По этому поводу защитник уже обратился в Пенитенциарную службу за разъяснениями, сообщают "Новости-Грузия".

Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявлял, что Саакашвили за 14 месяцев заключения посетили 1595 раз, из них 533 раза - адвокаты, 337 раз - члены семьи, 346 - врачи, 210 раз - депутаты, 57 раз - представители омбудсмена, 45 раз - представители Украины, 24 раза - представители духовенства, 14 раз - следователи, прокурор и судья.

Отметим, что сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием о переводе политика на лечение в зарубежную клинику. 17 декабря около 100 грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы опубликовали совместное заявление, в котором призвали не допустить смерти Саакашвили. Вечером 23 декабря у здания администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили сторонники Саакашвили провели акцию протеста с требованием его помилования. Они заявили, что акция будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не будет помилован.

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