Врачи призвали Анну Цитлидзе прекратить голодовку в поддержку Саакашвили

26 декабря 2022, 16:35

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Состояние депутата Анны Цитлидзе на 12-е сутки голодовки стало крайне тяжелым, заявили врачи, призвав ее прекратить акцию протеста в поддержку Михаила Саакашвили. Аналогичный призыв озвучил председатель парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря врачи госпитализировали депутата Теймураза (Темура) Джанашию, и после госпитализации он прекратил голодовку в поддержку Михаила Саакашвили. Таким образом, голодовку в парламенте продолжила лишь Анна Цитлидзе.

15 декабря три депутата от "Единого национального движения" (Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов) объявили голодовку в здании парламента с требованием лечения Саакашвили после того, как Пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи из палаты бывшего президента. На следующий день к голодовке присоединился Джанашиа. 18 декабря Абдулла Исмаилов прекратил голодовку по рекомендации врачей. 23 декабря Давид Киркитадзе был госпитализирован из-за ухудшения состояния и прекратил акцию протеста по совету врачей.

Состояние Анны Цитлидзе, которая продолжает голодовку 12-е сутки, крайне тяжелое, сообщила врач Тамара Сванидзе. "Появились признаки интоксикации. Головокружение, рвота, слабость, апатия, сонливость… Я бы сказала, что у пациентки начался период декомпенсации, организм больше не может балансировать голодовку. Процесс идёт очень тяжело, наша рекомендация - прекратить голодовку", - приводит сегодня слова врача Netgazeti.

В свою очередь Анна Цитлидзе заявила, что намерена продолжать голодовку, пишет издание.

Председатель парламента Шалва Папуашвили после встречи с Цитлидзе призвал членов «Единого национального движения» убедить ее прекратить голодовку. "Она уже находится в таком состоянии, когда может необратимо повредить своему здоровью. Важно, чтобы прежде всего, думала о том, чтобы не навредить своему здоровью. Что может случиться сейчас, так это ухудшение ее здоровья. Что касается ее требований, то идет судебный процесс, включены адвокаты. Был процесс, когда опросили экспертов. Следующий процесс назначен на 29-е [декабря]. Этот вопрос должен решаться судом. Такие вопросы не решаются голодовками", - цитирует сегодня Папуашвили "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. 22 декабря американский психиатр Эрик Голдсмит сообщил в суде, что у Саакашвили отмечаются проблемы с памятью и, в частности, симптомы деменции, предположительно связанные с отравлением. Судья назначил следующее заседание на 29 декабря и посоветовал не надеяться, что решение будет вынесено быстро.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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