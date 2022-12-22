22 декабря 2022, 07:02

Военнослужащий из Махачкалы погиб на Украине

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На Украине погиб младший сержант Артур Агакеримов, сообщила администрация Махачкалы. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 298 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 декабря стало известно о гибели на Украине сержанта из Каспийска Чингиза Нуралиева. К этой дате власти подтвердили гибель как минимум 297 военнослужащих из Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб младший сержант Артур Агакеримов из Махачкалы. Исполняющий обязанности мэра города Ризван Газимагомедов передал его родным орден Мужества, которым посмертно был награжден Агакеримов, сообщила 21 декабря пресс-служба администрации Махачкалы в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 298 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Похоронены двое погибших на Украине жителей Дагестана", "Два уроженца дагестанских сел убиты на Украине", "Житель Северной Осетии погиб в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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