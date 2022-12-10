Житель Северной Осетии погиб в зоне военной операции

10 декабря 2022, 22:50

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Ахсар Кортиев погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщила администрация Кировского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 111 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Дмитрий Кончаков стал 110-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Ахсар Кортиев погиб на Украине, в школе села Комсомольское, где он учился, установлена "Парта Героя", сообщила 9 декабря администрация Кировского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Ахсару было 29 лет, он похоронен 12 сентября в селе Комсомольское, проинформировал в тот же день Telegram-канал Бонваернон".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 111 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетами и силовыми ведомствами.

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