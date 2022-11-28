28 ноября 2022, 15:15

Уроженец Моздока погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий из Моздока Дмитрий Кончаков погиб на Украине, сообщила районная администрация. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 110 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября администрация Моздокского района сообщила, что на Украине погиб уроженец станицы Терской Сергей Пеньков. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 109 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов, муниципалитетами и силовыми ведомствами.

На Украине погиб уроженец Моздока Дмитрий Кончаков 2000 года рождения, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем телеграм-канале. Публикация проиллюстрирована фотографией Кончакова в форме с нашивкой "Вооруженные силы России".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 110 жителей Северной Осетии.

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Примечание:

"Сергей Меняйло уточнил данные о числе пленных из Северной Осетии", "Кадыров и Алаудинов отреагировали на сообщения о гибели чеченских бойцов под Лисичанском", "Шесть военных из Волгоградской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 ноября 2022, 16:14

28 ноября 2022, 16:02

28 ноября 2022, 14:30

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