Уроженец Моздокского района погиб на Украине

25 ноября 2022, 14:28

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Сергей Пеньков из станицы Терской погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 109 жителей Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября власти Северной Осетии сообщили, что подполковник Валентин Данилов, а также рядовые Максим Бойко, Роланд Цховребов и Таймураз Тотиев погибли на Украине. Таким образом, с начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 108 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

На Украине погиб уроженец станицы Терской Моздокского района Сергей Пеньков 1985 года рождения, сообщила сегодня районная администрация.

Пеньков погиб "при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции", отмечается в публикации в телеграм-канале муниципалитета. Подробности его службы и гибели в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 109 жителей Северной Осетии.

Напомним, к 24 ноября представители властей и силовых структур официально подтвердили гибель на Украине не менее 952 жителей юга России, в том числе 594 из СКФО и 358 из ЮФО. Больше всего погибших (263) насчитывается в Дагестане.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь невозможно оценить до окончания военной операции, пояснил главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко. Как правило, больше всего контрактников - из бедных регионов, что объясняет частые сообщения о потерях среди уроженцев республик СКФО, предположил старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

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