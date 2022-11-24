24 ноября 2022, 18:07

Четыре уроженца Северной Осетии погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подполковник Валентин Данилов, рядовые Максим Бойко, Роланд Цховребов и Таймураз Тотиев погибли на Украине, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 108 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Валерий Михайлов стал 104-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Подполковник Валентин Данилов, рядовые Максим Бойко, Роланд Цховребов и Таймураз Тотиев погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня  пресс-служба главы и правительства республик на своем сайте.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 108 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Сергей Меняйло уточнил данные о числе пленных из Северной Осетии", "Родственники Гагиевой потребовали проверить сведения об освобождении Техова", "Росгвардеец из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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