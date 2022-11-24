Четыре уроженца Северной Осетии погибли на Украине

24 ноября 2022, 18:07

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Подполковник Валентин Данилов, рядовые Максим Бойко, Роланд Цховребов и Таймураз Тотиев погибли на Украине, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 108 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Валерий Михайлов стал 104-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Подполковник Валентин Данилов, рядовые Максим Бойко, Роланд Цховребов и Таймураз Тотиев погибли на Украине, их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства республик на своем сайте.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 108 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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