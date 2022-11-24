Росгвардеец из Ростовской области погиб на Украине

24 ноября 2022, 16:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Капитан Росгвардии Антон Космацкий погиб на Украине, сообщил Северо-Кавказский округа войск Росгвардии. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 76 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Шишканов из Сальского района стал 75-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В станице Боковской Ростовской области состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски военнослужащему соединения Росгвардии капитану Антону Космацкому, сообщил сегодня Северо-Кавказский округ войск Росгвардии. Мемориальная доска установлена на фасаде Боковской средней образовательной школы, в которой учился Антон. В церемонии приняли участие родители и близкие Антона Космацкого, говорится в сообщении в Telegram-канале округа.

Ранее глава Балаковского райна Саратовской области Сергей Грачев передал орден Мужества супруге Антона Космацкого. Командир роты оперативного назначения Антон Космацкий погиб в военной операции на Украине, похоронен в селе Пономаревка Боковского района Ростовской области, говорится в сообщении на сайте администрации Балаковского района от 15 июня.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 76 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.