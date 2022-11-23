Евгений Шишканов. Скриншот https://t.me/salsk_donlandru/4888

23 ноября 2022, 18:05

Уроженец Ростовской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Евгений Шишканов погиб на Украине, сообщила администрация Сальского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 75 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что гвардии старший сержант Сергей Сыпков стал 74-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Евгений Шишканов погиб на Украине, ему было 44 года, проинформировала 22 ноября администрация Сальского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 75 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Шесть военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели двух мобилизованных из Дагестана", "Офицер из Волгограда погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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