Власти подтвердили гибель военного из Ростовской области на Украине

22 ноября 2022, 19:26

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Гвардии старший сержант Сергей Сыпков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Пролетарска. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 74 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что администрация Сальского района сообщила о гибели на Украине гвардии ефрейтора Дениса Манилюка и мобилизованного Руслана Кортиашвили, число погибших уроженцев Ростовской области, гибель которых официально подтверждена, достигло 73.

Гвардии старший сержант Сергей Сыпков погиб на Украине, в школе № 5 Пролетарска установлена мемориальная доска, сообщила сегодня администрация пролетарска в своем Telegram-канале.

Как следует из приложенной к сообщению фотографии мемориальной доски, Сыпкову было 28 лет, он погиб 29 марта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 74 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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