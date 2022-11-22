В школе № 5 Пролетарска установлена мемориальная доска Сергею Сыпкову. Скриншот https://t.me/proletarsk_donlandru/1853

22 ноября 2022, 19:26

Власти подтвердили гибель военного из Ростовской области на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гвардии старший сержант Сергей Сыпков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Пролетарска. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 74 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что администрация Сальского района сообщила о гибели на Украине гвардии ефрейтора Дениса Манилюка и мобилизованного Руслана Кортиашвили, число погибших уроженцев Ростовской области, гибель которых официально подтверждена, достигло 73

Гвардии старший сержант Сергей Сыпков погиб на Украине, в школе № 5 Пролетарска установлена мемориальная доска, сообщила сегодня администрация пролетарска в своем Telegram-канале.

Как следует из приложенной к сообщению фотографии мемориальной доски, Сыпкову было 28 лет, он погиб 29 марта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 74 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Шесть военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Двое уроженцев Дагестана погибли на Украине", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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