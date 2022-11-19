Власти Сальского района сообщили о гибели двух земляков на Украине

19 ноября 2022, 22:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гвардии ефрейтор Денис Манилюк и мобилизованный Руслан Кортиашвили погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Сальского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 73 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что доброволец Дмитрий Белоножко стал 71-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Руслан Кортиашвили погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Сальского района. Он был призван в рамках мобилизации 5 октября, ранее служил в армии по призыву в армии и на контрактной основе, был ветераном боевых действий на территории Северо-Кавказского региона. Ему было 39 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

В другом сегодняшнем сообщении в своем Telegram-канале власти Сальского района проинформировали об открытии мемориальной доски в школе села Крученая Балка десантнику, гвардии ефрейтору Денису Манилюку, который погиб на Украине 14 марта. Ему был 21 год.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 73 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.