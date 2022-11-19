19 ноября 2022, 22:10

Власти Сальского района сообщили о гибели двух земляков на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гвардии ефрейтор Денис Манилюк и мобилизованный Руслан Кортиашвили погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Сальского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 73 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что доброволец Дмитрий Белоножко стал 71-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рядовой Руслан Кортиашвили погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Сальского района. Он был призван в рамках мобилизации 5 октября, ранее служил в армии по призыву в армии и на контрактной основе, был ветераном боевых действий на территории Северо-Кавказского региона. Ему было 39 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

В другом сегодняшнем сообщении в своем Telegram-канале власти Сальского района проинформировали об открытии мемориальной доски в школе села Крученая Балка десантнику, гвардии ефрейтору Денису Манилюку, который погиб на Украине 14 марта. Ему был 21 год. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 73 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине", "Власти сообщили об убитом на Украине уроженце Дагестана", "Мобилизованный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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