Доброволец из Ростовской области погиб на Украине

19 ноября 2022, 19:35

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Погибший на Украине 29-летний доброволец Дмитрий Белоножко похоронен в Тарасовском районе, сообщили в муниципалитете. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 71 жителя Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября администрация Сальского района сообщила, что 55-летний мобилизованный Александр Солопов погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель на Украине не менее 70 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

В Тарасовском районе похоронен погибший на Украине 29-летний Дмитрий Белоножко, сообщил глава районной администрации Григорий Бадаев. "Я лично этого парня не знал. Знаю, что у него есть мать, отец, жена, ребенок маленький. Он служил в казаках. Мы берем шефство над этой семьей, всеми возможными способами будем помогать", - приводит сегодня его слова 161.ru, указав, что Дмитрий Белоножко мобилизовался добровольно.

Белоножко жил с женой и маленьким сыном в поселке Тарасовском и в конце сентября сам пошел в военкомат, а в начале ноября был отправлен на Украину, где погиб при выполнении боевой задачи. Его похоронили в родном поселке, пишет сегодня Donday.ru.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 71 жителя Ростовской области.

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